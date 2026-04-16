Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Guler xin lỗi

  Thứ năm, 16/4/2026 16:51 (GMT+7)
Arda Guler phá vỡ im lặng bằng thông điệp xin lỗi đầy cảm xúc, sau thất bại 3-4 của Real Madrid trước Bayern Munich thuộc tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Guler chơi hay nhưng không thể cứu Real Madrid.

Guler trở thành điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid tại sân Allianz Arena. Trong trận đấu mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị loại khỏi Champions League, tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp thắp lại hy vọng mong manh.

Guler mở tỷ số sau khi tận dụng sai lầm của Manuel Neuer, giúp Real Madrid cân bằng thế trận từ rất sớm. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục tỏa sáng với một siêu phẩm đá phạt trực tiếp, nâng tỷ số lên 2-1 và đưa đội khách vào thế có lợi. Dù kết cục không như mong đợi, màn trình diễn của Guler được đánh giá cao.

Không chỉ thể hiện vai trò trên sân, Guler còn cho thấy bản lĩnh khi là người đầu tiên lên tiếng sau trận đấu. Trong bối cảnh phòng thay đồ Real Madrid giữ im lặng, cầu thủ sinh năm 2005 gửi đi thông điệp cảm xúc trên mạng xã hội: "Điều này không nên xảy ra. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi sẽ trở lại. Hala Madrid".

Thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ của Guler nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các đồng đội. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ trẻ trong nội bộ đội bóng.

Đáng chú ý, đây là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Guler ghi bàn tại Champions League mùa này, sau khi đóng góp nhiều pha kiến tạo quan trọng trước các đối thủ như Kairat Almaty, Olympiacos, Monaco và Benfica. Tuy nhiên, niềm vui của anh không trọn vẹn khi phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận, đồng nghĩa với án treo giò ít nhất 1 trận tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Khép lại loạt trận tứ kết Champions League, Real Madrid thua Bayern với tổng tỷ số 4-6. Lượt đi, họ nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Với Real Madrid, kịch bản mùa giải tay trắng đang hiện ra trước mắt.

Cú đá làm rung chuyển Real Madrid Rạng sáng 16/4, Michael Olise solo ghi bàn cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 4-3 cho Bayern Munich trước Real Madrid ở tứ kết lượt về Champions League.

Olise mỉa mai Real Madrid sau khi Bayern đi tiếp

Ngôi sao người Pháp đáp trả đầy dí dỏm khi được nhắc về “ông vua Champions League” sau trận tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

3 giờ trước

Cầu thủ Real chửi trọng tài

Bầu không khí tại Allianz Arena căng thẳng tột độ khi Real Madrid bị loại khỏi Champions League, khiến hậu vệ đội trưởng Dani Carvajal không giữ được bình tĩnh.

3 giờ trước

Real Madrid sắp sa thải HLV Arbeloa?

Tương lai của HLV Alvaro Arbeloa tại Real Madrid coi như được định đoạt sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dừng bước ở tứ kết Champions League rạng sáng 16/4.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Mourinho boc tran van de cua Real Madrid hinh anh

    Mourinho bóc trần vấn đề của Real Madrid

    6 phút trước 18:00 16/4/2026

    0

    Bayern Munich loại Real Madrid sau hai lượt trận, và phát biểu của Jose Mourinho chỉ ra vấn đề cốt lõi: đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có ngôi sao, nhưng chưa phải là một tập thể đúng nghĩa.

    U17 Viet Nam huy diet Timor Leste 10-0 hinh anh

    U17 Việt Nam hủy diệt Timor Leste 10-0

    22 phút trước 17:45 16/4/2026

    0

    Chiều 16/4, U17 Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng khi hủy diệt U17 Timor Leste 10-0 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U17 Đông Nam Á 2026.

    Vo Karius khoe bung bau goi cam hinh anh

    Vợ Karius khoe bụng bầu gợi cảm

    1 giờ trước 16:51 16/4/2026

    0

    Nữ MC Diletta Leotta tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh cuốn hút, trong đó cô khéo léo khoe vẻ quyến rũ khi mang thai đứa con thứ 2.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý