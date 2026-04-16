Guler xin lỗi

Arda Guler phá vỡ im lặng bằng thông điệp xin lỗi đầy cảm xúc, sau thất bại 3-4 của Real Madrid trước Bayern Munich thuộc tứ kết lượt về Champions League rạng sáng 16/4.

Guler chơi hay nhưng không thể cứu Real Madrid.

Guler trở thành điểm sáng hiếm hoi của Real Madrid tại sân Allianz Arena. Trong trận đấu mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị loại khỏi Champions League, tiền vệ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp thắp lại hy vọng mong manh.

Guler mở tỷ số sau khi tận dụng sai lầm của Manuel Neuer, giúp Real Madrid cân bằng thế trận từ rất sớm. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục tỏa sáng với một siêu phẩm đá phạt trực tiếp, nâng tỷ số lên 2-1 và đưa đội khách vào thế có lợi. Dù kết cục không như mong đợi, màn trình diễn của Guler được đánh giá cao.

Không chỉ thể hiện vai trò trên sân, Guler còn cho thấy bản lĩnh khi là người đầu tiên lên tiếng sau trận đấu. Trong bối cảnh phòng thay đồ Real Madrid giữ im lặng, cầu thủ sinh năm 2005 gửi đi thông điệp cảm xúc trên mạng xã hội: "Điều này không nên xảy ra. Chúng tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi sẽ trở lại. Hala Madrid".

Thông điệp ngắn gọn nhưng mạnh mẽ của Guler nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng như các đồng đội. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ trẻ trong nội bộ đội bóng.

Đáng chú ý, đây là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên Guler ghi bàn tại Champions League mùa này, sau khi đóng góp nhiều pha kiến tạo quan trọng trước các đối thủ như Kairat Almaty, Olympiacos, Monaco và Benfica. Tuy nhiên, niềm vui của anh không trọn vẹn khi phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận, đồng nghĩa với án treo giò ít nhất 1 trận tại đấu trường châu Âu mùa tới.

Khép lại loạt trận tứ kết Champions League, Real Madrid thua Bayern với tổng tỷ số 4-6. Lượt đi, họ nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu. Với Real Madrid, kịch bản mùa giải tay trắng đang hiện ra trước mắt.

