Vợ Karius khoe bụng bầu gợi cảm

Nữ MC Diletta Leotta tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng với hình ảnh cuốn hút, trong đó cô khéo léo khoe vẻ quyến rũ khi mang thai đứa con thứ 2.

Hình ảnh gợi cảm của Leotta.

Cuối tuần qua, Leotta lựa chọn chiếc váy xanh ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong nổi bật và vóc dáng quyến rũ khi dẫn chương trình các trận đấu Serie A. Người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi, gọi cô là "người phụ nữ tuyệt vời" hay "đẹp nhất".

Ở tuổi 34, Leotta duy trì sức hút mạnh mẽ với hơn 9 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô không chỉ là gương mặt quen thuộc của DAZN mà còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực người mẫu và truyền thông.

Cuộc sống cá nhân của Leotta cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô và Karius có một con gái tên Aria, sinh vào tháng 8/2023, trước khi kết hôn một năm sau đó. Cuối năm ngoái, cặp đôi thông báo đang chờ đón thêm thành viên mới, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong cuộc sống gia đình.

Bên cạnh sự nghiệp và hình ảnh trước công chúng, Leotta cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về đời sống riêng tư, đặc biệt chuyện giường chiếu trong các cuộc phỏng vấn gần đây. Động thái phản ánh cô có tư duy hiện đại, tự tin và đầy cá tính.

Sự kết hợp giữa sắc vóc, phong cách và sức ảnh hưởng giúp Leotta tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng thể thao và giải trí châu Âu hiện nay.