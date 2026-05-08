Crystal Palace lập kỳ tích ở cúp châu Âu

Rạng sáng 8/5, đội bóng thành London đánh bại Shakhtar Donetsk 2-1 ở bán kết lượt về và giành vé vào chung kết Conference League với tổng tỷ số 5-2.

Crystal Palace giành vé vào chung kết một giải đấu cúp châu Âu ngay lần đầu tham dự. Trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ có 2 CLB làm được điều tương tự, đó là West Ham ở Cúp C1 mùa 1964/65 và Newcastle tại Inter-Cities Fairs Cup mùa 1968/69.

"Đại bàng xanh" sẽ đối đầu sẽ đối đầu với Rayo Vallecano trong trận chung kết tại Leipzig vào rạng sáng ngày 28/5.

Crystal Palace cho thấy sức mạnh vượt trội.

Sau chiến thắng 3-1 ở lượt đi, Palace nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tạo ra thế trận chủ động. Yeremy Pino đưa bóng vào lưới từ sớm sau pha phối hợp với Jean-Philippe Mateta, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp.

Đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và có bàn mở tỷ số nhờ nỗ lực của Daniel Munoz. Sau cú sút của Adam Wharton bị cản phá, Munoz băng vào dứt điểm, bóng chạm nhẹ Pedrinho đổi hướng khiến thủ môn Dmytro Riznyk bó tay.

Tuy nhiên, Shakhtar không dễ dàng buông xuôi. Phút 34, Eguinaldo tung cú sút đẹp mắt vào góc cao khung thành, gỡ hòa 1-1 và thắp lại hy vọng cho đại diện Ukraine. Trước khi hiệp một khép lại, Mateta còn đưa bóng dội cột đầy đáng tiếc.

Bước sang hiệp hai, Ismaila Sarr lên tiếng đúng lúc. Chỉ bảy phút sau giờ nghỉ, tiền đạo người Senegal ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng cho Palace và nâng tổng số bàn mùa này lên 19 bàn.