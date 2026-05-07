MU gây tranh cãi dữ dội với nhà tài trợ mới

Manchester United được cho là sắp ký hợp đồng tài trợ trị giá 18 triệu bảng với một hãng cá cược, dù Premier League chuẩn bị cấm quảng cáo cá cược trên áo đấu từ mùa tới.

MU chuẩn bị bắt tay với một hãng cá cược.

Manchester United vừa giành vé dự Champions League mùa sau, nhưng đội chủ sân Old Trafford lại đối mặt làn sóng tranh cãi mới liên quan đến vấn đề thương mại.

Theo Manchester Evening News, MU đang đàm phán ở giai đoạn cuối với hãng cá cược Betway về một thỏa thuận tài trợ áo tập có giá trị lên tới 18 triệu bảng.

Nếu hoàn tất, logo Betway sẽ xuất hiện trên trang phục tập luyện của cầu thủ MU tại Carrington, đồng thời hiện diện trong các video và hình ảnh truyền thông của CLB.

Thông tin này gây nhiều tranh luận bởi Premier League từng thống nhất từ năm 2023 rằng các đội bóng sẽ loại bỏ nhà tài trợ cá cược khỏi mặt trước áo đấu kể từ mùa giải 2026/27.

Dù quy định không áp dụng cho áo tập, việc MU bắt tay với một thương hiệu cá cược vẫn bị xem là quyết định nhạy cảm.

Trước đó, bộ đồ tập của MU được tài trợ bởi công ty blockchain Tezos. Hợp đồng giữa hai bên kết thúc vào tháng 6/2025 và “Quỷ đỏ” không vội tìm đối tác mới suốt mùa giải năm nay.

Betway vốn có mối liên hệ sâu rộng với bóng đá Anh. Hãng từng là nhà tài trợ chính của West Ham United và hiện vẫn duy trì các thỏa thuận hợp tác với Manchester City, Arsenal hay Brighton & Hove Albion.

Nguồn tin tại Anh cho biết MU từng cân nhắc nhiều phương án khác trước khi nghiêng về Betway. Ban lãnh đạo CLB muốn tìm một đối tác vừa mang lại doanh thu lớn, vừa có độ phủ thương hiệu toàn cầu.

Việc đội bóng trở lại Champions League dưới thời Michael Carrick cũng giúp MU gia tăng đáng kể giá trị thương mại. Ngoài hợp đồng áo tập, CLB hiện tiếp tục tìm kiếm nhà tài trợ mới cho phần tay áo khi thỏa thuận với DXC Technology sắp hết hạn.

Highlights MU 3-2 Liverpool Tối 3/5, MU đả bại Liverpool với tỷ số 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD