HLV giàu thành tích nhất lịch sử V.League gia nhập Ninh Bình

  • Thứ ba, 26/5/2026 11:23 (GMT+7)
Sáng 24/5, HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay Hải Phòng, gia nhập CLB Ninh Bình trong bối cảnh V.League 2025/26 chỉ còn hai vòng đấu.

CLB Ninh Bình công bố hợp đồng với HLV Chu Đình Nghiêm. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Theo nhiều nguồn tin, ông Nghiêm hưởng lương hơn 100 triệu đồng/tháng, nhận lót tay hơn 1 tỷ đồng/mùa. Hợp đồng của ông kéo dài 3 năm, có điều khoản bồi thường nếu bị chấm dứt sớm. Đây là mức đãi ngộ cao bậc nhất giới HLV nội, phản ánh đúng tham vọng của CLB Ninh Bình và đẳng cấp của HLV Chu Đình Nghiêm.

Thông báo trên trang chính thức của CLB Ninh Bình có đoạn: “HLV Chu Đình Nghiêm sẽ bắt đầu làm việc tại Ninh Bình FC từ ngày 26/5 và ra mắt người hâm mộ trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V.League 2025/26”.

Một đội bóng giàu tiềm lực như Ninh Bình thay HLV khi mùa giải chỉ còn hai vòng là hành động khá khác thường. Quyết tâm chốt hợp đồng ở thời điểm này cho thấy tham vọng rất lớn của họ trong những trận còn lại từ giờ tới cuối mùa.

Tại V.League, Ninh Bình hiện xếp thứ 4, gần như không còn cơ hội chen chân vào top 2. Hai trận cuối của họ với Thanh Hóa và Hà Tĩnh cũng chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Mục tiêu chính của ông Nghiêm trong thời gian tới là Cúp Quốc gia, nơi Ninh Bình sẽ gặp Thể Công - Viettel ở bán kết vào ngày 11/6. Đây là danh hiệu cuối cùng họ có cơ hội đoạt được mùa này.

Xa hơn, việc chiêu mộ ông Nghiêm cho thấy quyết tâm dài hạn của Ninh Bình trong việc xây dựng bản sắc và phát triển cầu thủ trẻ. HLV người Thanh Hóa là chiến lược gia thành công nhất lịch sử giải đấu với 3 chức vô địch V.League cùng CLB Hà Nội, từng dẫn dắt thế hệ Quang Hải, Văn Hậu tới chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Đây vẫn được xem là mùa giải hay nhất của một CLB Việt Nam trong lịch sử.

Về khía cạnh phát triển cầu thủ, ông Nghiêm vừa cho thấy khả năng quản trị những tập thể nhiều ngôi như CLB Hà Nội trong quá khứ, vừa sử dụng, nâng tầm được cầu thủ trẻ như thời gian ở Hải Phòng. CLB Hà Nội dưới thời của ông và Hải Phòng sau này đều là những tập thể hiếm hoi của V.League dám chơi và đủ sức chơi bóng kiểm soát cả trên bình diện quốc nội lẫn khi ra quốc tế.

Chiêu mộ ông Nghiêm phù hợp với chiến lược cạnh tranh mạnh mẽ ở V.League và tiến ra khu vực của CLB Ninh Bình. Mùa này, họ đang nằm trong top 4 V.League ngay sau khi thăng hạng.

Kiều Oanh - Thanh Hà

Ninh Bình Hải Phòng Nguyễn Quang Hải Đoàn Văn Hậu CLB Ninh Bình HLV Chu Đình Nghiêm V.League

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đội bét bảng V.League suýt tạo địa chấn

Tối 22/5, PVF-CAND suýt tạo bất ngờ khi có bàn thắng sớm trước Thể Công - Viettel ở trận đấu sớm vòng 24 V.League 2025/26, tiếc rằng họ bị gỡ hòa, chấp nhận tỷ số 1-1.

CLB Hà Nội vào top 3

Tối 24/5, CLB Hà Nội đánh bại Nam Định 2-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 24 V.League 2025/26 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Cesc Fabregas đang lay chuyển Serie A

Como viết nên câu chuyện cổ tích lớn nhất Serie A mùa này, còn Cesc Fabregas cho thấy bóng đá Italy vẫn có thể thay đổi nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc.

