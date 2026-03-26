Lewandowski, Guler và những ngôi sao nguy cơ lỡ hẹn World Cup

  • Thứ năm, 26/3/2026 18:03 (GMT+7)
Loạt trận play-off cuối cùng trước World Cup 2026 đẩy nhiều ông lớn vào thế "được ăn cả, ngã về không", nơi không ít ngôi sao đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với sân khấu lớn nhất.

Robert Lewandowski (Ba Lan). Ba Lan đứng trước nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026 khi phải vượt qua Albania và sau đó là Thụy Điển hoặc Ukraine ở vòng play-off, dù Lewandowski vẫn duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 37. Tiền đạo này cũng đang tiến gần cột mốc 100 bàn cho đội tuyển, và việc vắng mặt ở kỳ World Cup cuối sự nghiệp sẽ là nỗi tiếc nuối lớn.
Gianluigi Donnarumma (Italy). Donnarumma vẫn chưa từng dự World Cup dù đã có gần 80 lần khoác áo Italy và là trụ cột trong chức vô địch Euro 2020. Italy đối mặt nguy cơ vắng mặt lần thứ ba liên tiếp và buộc phải vượt qua Bắc Ireland, rồi Wales hoặc Bosnia-Herzegovina để giành vé.
Arda Guler (Thổ Nhĩ Kỳ). Guler đang vươn lên mạnh mẽ tại Real Madrid và đã khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo Thổ Nhĩ Kỳ sau kỳ Euro 2024 ấn tượng. Để trở lại World Cup lần đầu kể từ năm 2002, đội bóng của anh cần đánh bại Romania và sau đó là Slovakia hoặc Kosovo.
Alexander Isak và Viktor Gyokeres (Thụy Điển). Isak và Gyokeres được kỳ vọng đưa Thụy Điển đến World Cup, nhưng thực tế không như mong đợi khi Isak chấn thương chân và vắng mặt ở loạt play-off. Gyokeres sẽ phải gánh hàng công trong hành trình đối đầu Ukraine, rồi Ba Lan hoặc Albania, trong bối cảnh đội hình còn thiếu vắng cả Dejan Kulusevski.
Christian Eriksen (Đan Mạch). Eriksen không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn là biểu tượng kinh nghiệm và cảm xúc của tuyển Đan Mạch. Đội bóng của anh sẽ gặp Bắc Macedonia trước khi có thể chạm trán CH Séc hoặc Ireland để giành vé dự World Cup.
Caoimhin Kelleher (Cộng hòa Ireland). Kelleher đang khẳng định vị thế là một trong những thủ môn ổn định tại Premier League sau khi được thi đấu thường xuyên. Ireland sẽ phải vượt qua CH Czech, rồi Đan Mạch hoặc Bắc Macedonia nếu muốn góp mặt tại World Cup 2026.
Patrik Schick (CH Czech). Schick vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Bundesliga và là niềm hy vọng lớn nhất của CH Czech trong hành trình giành vé dự World Cup.

Harry Wilson (Xứ Wales). Harry Wilson đang có phong độ ổn định tại Fulham và trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Xứ Wales. Không còn Gareth Bale hay Aaron Ramsey, đội bóng này buộc phải vượt qua Bosnia-Herzegovina, rồi Italy hoặc Bắc Ireland để giành vé dự World Cup.

Đào Trần

