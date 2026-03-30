Ảm đạm vé trận Việt Nam - Malaysia

Không khí trước trận Việt Nam - Malaysia tại sân Thiên Trường khá trầm lắng, lượng người tìm mua vé chợ đen thưa thớt khiến nhiều phe vé rơi vào cảnh ế ẩm.

Vé chợ đen ảm đạm trước trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia.

Theo ghi nhận của Tri Thức – Znews chiều 30/3, thị trường vé “chợ đen” trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra khá ảm đạm. Trái ngược với cảnh chen lấn thường thấy ở những trận cầu lớn, khu vực quanh sân Thiên Trường xuất hiện nhiều người bán hơn là người mua. Dù các phe vé chủ động giảm giá, thậm chí chấp nhận bán mềm, nhưng vẫn khó tìm được khách.

Cụ thể, cặp vé mệnh giá 400.000 đồng được rao bán khoảng 1,2 triệu đồng, mức không quá cao so với nhiều trận cầu “nóng” trước đây. Tuy nhiên, phần lớn người hâm mộ vẫn tỏ ra dè dặt và không sẵn sàng xuống tiền. Điều này khiến không ít phe vé phải đứng chờ trong thời gian dài mà không có giao dịch.

Trước đó, ban tổ chức phát hành vé với ba mệnh giá gồm 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Với sức hút của tuyển Việt Nam cùng tính chất quan trọng của trận đấu, nhiều người từng kỳ vọng vé sẽ “cháy” sớm như thường lệ.

Việc thị trường vé rơi vào cảnh cung vượt cầu được xem là khá bất ngờ, nhất là khi sân Thiên Trường từ lâu được mệnh danh là “chảo lửa” của bóng đá Việt Nam. Trận đấu này cũng quy tụ nhiều ngôi sao đáng chú ý, trong đó có những cái tên quen thuộc và từng để lại dấu ấn tại đây như Xuân Son hay Hoàng Hên.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam với Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dù vé chợ đen chưa thực sự sôi động, bầu không khí trên khán đài vẫn được kỳ vọng nóng lên khi giờ bóng lăn cận kề.