Conte giảm sâu lương để dẫn dắt Italy

HLV Antonio Conte nổi lên là ứng viên sáng giá thay Gennaro Gattuso dẫn dắt tuyển Italy.

Conte không phải là cái tên xa lạ với đội tuyển quốc gia khi ông từng dẫn dắt Italy trong giai đoạn 2014-2016 và để lại dấu ấn nhất định với lối chơi kỷ luật, giàu tính chiến đấu. Tuy nhiên, khả năng tái hợp giữa Conte và đội tuyển Italy đang vấp phải rào cản lớn về tài chính.

Theo nhiều nguồn tin tại Italy, chiến lược gia 56 tuổi nhận mức lương khoảng 6,5 triệu euro mỗi năm tại Napoli, chưa kể các khoản thưởng giúp tổng thu nhập tăng đáng kể. Đây là con số vượt xa khả năng chi trả của Liên đoàn bóng đá Italy.

Trên thực tế, mức đãi ngộ dành cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia thường thấp hơn nhiều so với cấp CLB. Các đời HLV gần đây của Italy hiếm khi nhận quá 3 triệu euro mỗi năm. Ngay cả trong nhiệm kỳ trước của Conte, một phần thu nhập của ông cũng phải được bù đắp thông qua các hợp đồng tài trợ.

Chính vì vậy, nếu muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Italy, Conte gần như chắc chắn sẽ phải chấp nhận giảm lương đáng kể. Đây được xem là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của ông trong thời gian tới, nhất là khi ông vẫn còn một năm hợp đồng với Napoli.

Bóng đá Italy đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm khi vắng mặt tại World Cup lần thứ 3 liên tiếp. CĐV “Azzurri” đang kêu gọi một cuộc cải tổ toàn diện từ các CLB nhằm giúp các cầu thủ bản địa phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai.

