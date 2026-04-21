Tình thế đảo ngược chóng vánh với Arsenal

  • Thứ ba, 21/4/2026 06:37 (GMT+7)
Hôm 19/4, thất bại 1-2 trước Man City phơi bày trọn vẹn cú sụp đổ khó tin của Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.

Arsenal có nguy cơ trắng tay.

Hồi giữa tháng 3, siêu máy tính Opta đánh giá "Pháo thủ" có tới 97,6% cơ hội đăng quang danh hiệu quốc nội mà họ chờ đợi từ năm 2004. Khi đó, đoàn quân của HLV Mikel Arteta nắm lợi thế lớn và dường như không thể bị đánh bại.

Thế nhưng trong vỏn vẹn 5 tuần, mọi thứ đảo chiều theo cách không ai ngờ tới. Arsenal chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hòa 1 và thua tới 4. Chuỗi phong độ tệ hại khiến họ tự đánh mất quyền tự quyết.

Đáng chú ý, thành tích này thậm chí còn kém hơn cả Tottenham Hotspur dù đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trong cùng giai đoạn, Spurs thắng 1, hòa 2 và thua 3.

Sự sa sút của Arsenal không dừng lại ở Premier League. Họ lần lượt gục ngã trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn, rồi bị loại khỏi FA Cup sau thất bại trước Southampton, khiến giấc mơ ăn bốn tan biến.

Ở đấu trường châu Âu, Arsenal phần nào cứu vãn thể diện khi vượt qua Sporting Lisbon để vào bán kết Champions League. Tuy nhiên, chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân khách, trước khi hòa nhạt nhòa 0-0 ở lượt về, không đủ để che lấp những vấn đề ngày càng rõ rệt.

Trong khi Arsenal hụt hơi, Man City của Pep Guardiola tăng tốc đúng thời điểm, qua đó nắm quyền kiểm soát cuộc đua vô địch. Từ thế "cầm vàng", Arsenal giờ đứng trước nguy cơ trắng tay.

Nếu không sớm chấn chỉnh phong độ, Arsenal sẽ hứng chịu cú sốc cay đắng bậc nhất trong nhiều mùa giải.

Highlights Man City 2-1 Arsenal Tối 19/4 (giờ Hà Nội), Man City thắng Arsenal 2-1 trên sân Etihad thuộc vòng 33 Premier League.

Minh Nghi

