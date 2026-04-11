Tiền đạo Mason Greenwood tiếp tục chinh phục cột mốc ấn tượng trong màu áo Marseille ở mùa giải 2025/26.

Greenwood lại gây kinh ngạc.

Ở trận gặp Metz tại vòng 29 Ligue 1 rạng sáng 11/4, Greenwood tỏa sáng với cú đúp kiến tạo, giúp Pierre-Emerick Aubameyang và Igor Paixao lập công.

Thành tích này giúp cựu tiền đạo MU cán mốc 35 lần đóng góp vào bàn thắng ở mùa này, trong đó bao gồm 25 pha lập công và 10 kiến tạo. Phong độ cao giúp Greenwood duy trì vị thế là tay săn bàn số một của Marseille mùa này.

Dù có phong độ ổn định tại Marseille, Greenwood lại đang cân nhắc khả năng chia tay đội bóng nước Pháp, theo L'Equipe. Đôi bên còn hợp đồng tới tháng 6/2029. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tham vọng muốn rời đi của Greenwood.

Các nguồn tin cho rằng Saudi Pro League có thể trở thành điểm đến tiềm năng cho Greenwood nếu quyết định rời Marseille trong thời gian tới.

Trở lại với Marseille, chiến thắng trước Metz giúp đội bóng thành phố cảng nối dài chuỗi trận bất bại trước đối thủ lên con số 11 (5 thắng, 6 hòa), đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa tới.

Thầy trò HLV Habib Beye đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Ligue 1, hơn đội xếp sau Lille 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó, Metz ngày càng lún sâu vào khủng hoảng khi vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng và đứng trước nguy cơ lớn phải xuống hạng.

