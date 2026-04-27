Tình trạng đáng lo của Greenwood

  • Thứ hai, 27/4/2026 10:20 (GMT+7)
Người hâm mộ Marseille bất ngờ khi chân sút chủ lực Mason Greenwood bất ngờ dự bị trong trận đấu quan trọng với Nice thuộc vòng 31 Ligue 1 rạng sáng 27/4.

Greenwood gặp vấn đề về thể trạng.

Trước làn sóng thắc mắc, HLV Habib Beye cho biết quyết định không xuất phát từ yếu tố chiến thuật hay phong độ, mà chủ yếu do tình trạng thể lực của Greenwood. Dù là tay săn bàn số một mùa này với 25 bàn sau 41 trận, tiền đạo người Anh gặp vấn đề chấn thương kéo dài.

Theo ban huấn luyện, Greenwood dính chấn thương từ trận đấu căng thẳng với Lille vài tuần trước. Khi ấy, anh liên tục phải hứng chịu những pha vào bóng quyết liệt, đặc biệt từ Hakon Haraldsson. Dù cố gắng thi đấu trong 2 trận gần nhất, cơn đau chưa thuyên giảm.

"Mason được theo dõi sát sao từ đầu tuần. Cậu ấy bị hạn chế nhiều bởi chấn thương từ trận gặp Lille. Hai trận vừa qua, cậu ấy thi đấu trong tình trạng đau đớn và chúng tôi không thể mạo hiểm", HLV Beye chia sẻ.

Greenwood chỉ được tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận gặp Nice, nhưng không thể giúp Marseille giành trọn 3 điểm khi đội nhà bị cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Kết quả khiến Marseille tiếp tục đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Hiện đội bóng thành phố cảng đứng thứ 6 với 53 điểm, kém nhóm top 4 khoảng cách 4 điểm.

Trong giai đoạn quyết định của mùa giải, Marseille lần lượt chạm trán Nantes, Le Havre và Rennais. HLV Beye kỳ vọng Greenwood sớm đạt trạng thái tốt nhất để giúp đội bóng vượt qua chặng nước rút đầy cam go.

Greenwood bị 'thổi giá' quá mức

Mức phí chuyển nhượng của tiền đạo Mason Greenwood bị cho là quá cao so với giá trị thật của chân sút này.

16 giờ trước

Lời đề nghị khổng lồ cho Greenwood

Paris FC được cho là chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ nhằm chiêu mộ ngôi sao của Marseille trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

41:2485 hôm qua

Greenwood bị tố mắc bệnh ngôi sao

Những tranh cãi xung quanh tiền đạo Mason Greenwood tại Marseille đang trở thành chủ đề nóng tại Ligue 1.

06:54 24/4/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Anh goi cam gay bao cua ban gai cau thu Anh hinh anh

    Ảnh gợi cảm gây bão của bạn gái cầu thủ Anh

    50 phút trước 10:20 27/4/2026

    0

    Người mẫu kiêm influencer Apollonia Llewellyn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh gợi cảm trong chuyến du lịch tới Mallorca, Tây Ban Nha.

    Lampard duoc khuyen tranh xa Chelsea hinh anh

    Lampard được khuyên tránh xa Chelsea

    53 phút trước 10:18 27/4/2026

    0

    Joe Cole cảnh báo Frank Lampard không nên trở lại Chelsea, bất chấp việc vừa đưa Coventry thăng hạng Premier League đầy ấn tượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

