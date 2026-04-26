Greenwood bị 'thổi giá' quá mức

Mức phí chuyển nhượng của tiền đạo Mason Greenwood bị cho là quá cao so với giá trị thật của chân sút này.

Greenwood trong màu áo Marseille.

Theo AS, mức phí chuyển nhượng của Greenwood hiện dao động từ 40 đến 50 triệu euro. Tuy nhiên, con số này có thể biến động tùy thuộc vào thành tích của Marseille ở giai đoạn cuối mùa, đặc biệt là khả năng giành vé dự cúp châu Âu.

Nếu không thể góp mặt tại Champions League mùa tới, đội bóng nước Pháp thậm chí có thể buộc phải cân nhắc bán ngôi sao của mình với mức giá thấp hơn.

Ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, Greenwood từng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn nhưng quyết định ở lại Marseille để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại cùng sức hút ngày càng lớn, khả năng anh rời đội bóng nước Pháp trong mùa hè này là rất cao.

Cựu sao MU đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng như PSG, Paris FC hay Atletico Madrid. Fichajes từng tiết lộ mức phí của Greenwood có thể lên tới 80-100 triệu euro. Tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha đánh giá con số này là “điên rồ” đối với một tiền đạo chủ yếu tỏa sáng tại Ligue 1 và từng gặp khó khăn tại La Liga.

Ở mùa giải này, Greenwood tiếp tục là chân sút số một của Marseille khi ghi tới 25 bàn thắng và đóng góp 10 kiến tạo trên mọi đấu trường. Riêng tại Ligue 1, anh đã có 15 pha lập công và đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Nếu duy trì phong độ hiện tại đến hết mùa, Greenwood chắc chắn sẽ trở thành cái tên được nhiều đội bóng lớn săn đón trên thị trường chuyển nhượng hè.

