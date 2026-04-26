Olise hành xử gây tranh cãi

Tiền vệ Michael Olise vướng chỉ trích sau hành động từ chối chụp ảnh cùng đồng đội Jamal Musiala hôm 25/4.

Ở vòng 31 Bundesliga hôm 25/4, Bayern thắng 4-3 đầy kịch tính trước Mainz dù bị dẫn trước 3 bàn. Trong số những người lập công có Olise, khi tiền vệ người Pháp tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trên hàng công đội bóng xứ Bavaria.

Dù góp công vào chiến thắng kịch tính, Olise lại không tỏ ra quá phấn khích sau khi trận đấu khép lại. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi máy quay ghi lại một tình huống giữa anh và Musiala.

Khoảnh khắc gây tranh cãi xảy ra khi Musiala cố gắng giơ điện thoại để chụp ảnh cùng Olise. Tuy nhiên, trái với sự hào hứng của đồng đội, cựu sao Crystal Palace lại phản ứng khá lạnh lùng. Tiền vệ người Pháp giữ gương mặt nghiêm nghị và bất ngờ giơ “ngón tay giữa” về phía ống kính, tạo nên hình ảnh gây nhiều bàn tán.

Dù vậy, tình huống này dường như không mang ý nghĩa tiêu cực. Theo những người có mặt, Musiala đón nhận phản ứng của Olise với tâm lý thoải mái. Cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết trong phòng thay đồ, và những hành động mang tính trêu đùa như vậy không phải điều quá xa lạ.

Truyền thông Đức cũng tiết lộ rằng Olise là mẫu người không thích máy quay và những trò đùa trên mạng xã hội. Tiền vệ người Pháp chỉ muốn tập trung vào bóng đá và trải nghiệm cá nhân.

Trước đó, ngày 21/4, Olise cũng từng vướng tranh cãi trong lúc ăn mừng chức vô địch Bundesliga cùng đồng đội. Trong khi các cầu thủ Bayern đều mặc trang phục đặc biệt để mừng ngôi vương, Olise là trường hợp cá biệt khi vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu sân nhà. Sau đó, anh cũng không tham gia chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội.

Trước những chỉ trích của dư luận, Olise vẫn chọn im lặng và tập trung vào màn trình diễn trên sân. Anh cùng các đồng đội còn trận chung kết Cúp quốc gia vào ngày 24/5, bên cạnh hai trận bán kết Champions League gặp PSG.

