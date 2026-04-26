Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Olise hành xử gây tranh cãi

  • Chủ nhật, 26/4/2026 15:13 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Tiền vệ Michael Olise vướng chỉ trích sau hành động từ chối chụp ảnh cùng đồng đội Jamal Musiala hôm 25/4.

Ở vòng 31 Bundesliga hôm 25/4, Bayern thắng 4-3 đầy kịch tính trước Mainz dù bị dẫn trước 3 bàn. Trong số những người lập công có Olise, khi tiền vệ người Pháp tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trên hàng công đội bóng xứ Bavaria.

Dù góp công vào chiến thắng kịch tính, Olise lại không tỏ ra quá phấn khích sau khi trận đấu khép lại. Điều này càng trở nên đáng chú ý khi máy quay ghi lại một tình huống giữa anh và Musiala.

Khoảnh khắc gây tranh cãi xảy ra khi Musiala cố gắng giơ điện thoại để chụp ảnh cùng Olise. Tuy nhiên, trái với sự hào hứng của đồng đội, cựu sao Crystal Palace lại phản ứng khá lạnh lùng. Tiền vệ người Pháp giữ gương mặt nghiêm nghị và bất ngờ giơ “ngón tay giữa” về phía ống kính, tạo nên hình ảnh gây nhiều bàn tán.

Olise anh 1

Musiala vướng tranh cãi.

Dù vậy, tình huống này dường như không mang ý nghĩa tiêu cực. Theo những người có mặt, Musiala đón nhận phản ứng của Olise với tâm lý thoải mái. Cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết trong phòng thay đồ, và những hành động mang tính trêu đùa như vậy không phải điều quá xa lạ.

Truyền thông Đức cũng tiết lộ rằng Olise là mẫu người không thích máy quay và những trò đùa trên mạng xã hội. Tiền vệ người Pháp chỉ muốn tập trung vào bóng đá và trải nghiệm cá nhân.

Trước đó, ngày 21/4, Olise cũng từng vướng tranh cãi trong lúc ăn mừng chức vô địch Bundesliga cùng đồng đội. Trong khi các cầu thủ Bayern đều mặc trang phục đặc biệt để mừng ngôi vương, Olise là trường hợp cá biệt khi vẫn mặc nguyên bộ đồ thi đấu sân nhà. Sau đó, anh cũng không tham gia chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội.

Trước những chỉ trích của dư luận, Olise vẫn chọn im lặng và tập trung vào màn trình diễn trên sân. Anh cùng các đồng đội còn trận chung kết Cúp quốc gia vào ngày 24/5, bên cạnh hai trận bán kết Champions League gặp PSG.

Bayern Munich - chuẩn mực cho khả năng mua sắm cầu thủ Cùng đem về những siêu sao bom tấn, nhưng cái cách Bayern Munich đang khai thác tiềm năng của các cầu thủ họ sở hữu thật sự khiến nhiều đội bóng cần phải học tập.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Olise Olise musiala bayern munich

    Đọc tiếp

    Arsenal nhut nhat hay thieu ban linh tu vo dich? hinh anh

    Arsenal nhút nhát hay thiếu bản lĩnh tự vô địch?

    4 giờ trước 11:54 26/4/2026

    0

    Arsenal vừa thắng 1-0 trước Newcastle tại vòng 34 để chính thức lấy lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 73 điểm. Nhưng tại sao chỉ là thắng 1-0 khi đáng ra có thể đậm hơn?

    CDV Liverpool phan doi ong chu doi bong hinh anh

    CĐV Liverpool phản đối ông chủ đội bóng

    4 giờ trước 11:51 26/4/2026

    0

    Trận thắng của Liverpool trước Crystal Palace 3-1 tại vòng 34 Premier League hôm 25/4 không chỉ thu hút bởi yếu tố chuyên môn mà còn bằng một tình huống đáng chú ý diễn ra trong trận.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý