CĐV Liverpool phản đối ông chủ đội bóng

Trận thắng của Liverpool trước Crystal Palace 3-1 tại vòng 34 Premier League hôm 25/4 không chỉ thu hút bởi yếu tố chuyên môn mà còn bằng một tình huống đáng chú ý diễn ra trong trận.

Động thái phản ứng của cổ động viên Liverpool với ổng chủ CLB này.

Bầu không khí tại Anfield tối 25/4 không chỉ xoay quanh chiến thắng của Liverpool trước Crystal Palace. Trên khán đài, làn sóng phản đối của người hâm mộ nhắm vào ban lãnh đạo CLB trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Ở phút 13 của trận đấu, hàng nghìn CĐV đồng loạt giơ những tấm thẻ vàng có in hình ông John Henry cùng dòng chữ: “Cảnh báo: Linh hồn của Anfield đang bị đe dọa”.

Thông điệp này được đưa ra sau khi CLB quyết định tăng giá vé trong ba mùa giải liên tiếp. Đây là động thái khiến nhiều cổ động viên tức giận, bởi họ cho rằng bản sắc của Liverpool luôn gắn liền với sự gần gũi giữa đội bóng và cộng đồng địa phương.

Anfield từ lâu được xem là một trong những sân vận động giàu thành tích và bản sắc nhất bóng đá Anh, nơi khán đài góp phần tạo nên bản sắc riêng của Liverpool. Vì vậy, việc tăng giá vé bị không ít người xem là bước đi đi ngược truyền thống, có thể khiến nhiều CĐV trung thành khó tiếp tục đồng hành thường xuyên.

Cuộc phản đối diễn ra có tổ chức, ôn hòa nhưng đủ sức nặng để truyền tải thông điệp. Nó cũng cho thấy mối quan hệ giữa người hâm mộ và giới chủ vẫn tồn tại nhiều căng thẳng, bất chấp đội bóng đang duy trì kết quả tích cực trên sân cỏ.

Trong khi đó, chiến thắng 3-1 trước Crystal Palace giúp Liverpool FC tiếp tục củng cố vị trí dự Champions League ở chặng cuối mùa giải khi họ đã vươn lên vị trí thứ 4 với Manchester United khi có cùng 58 điểm. Tuy nhiên, với nhiều CĐV, ba điểm không thể che lấp nỗi lo rằng giá trị truyền thống của CLB đang bị đặt sau những bài toán thương mại.

Những bước đi cuối cùng của Salah tại Anfield Mohamed Salah rời sân phút 59 trong trận Liverpool thắng Crystal Palace 3-1 tại vòng 34 Premier League tối 25/4 bằng một chấn thương gân kheo.