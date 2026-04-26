Arsenal trả giá đắt sau chiến thắng trước Newcastle

Dù chiến thắng Newcastle 1-0 ở vòng 34 Premier League đêm 25/4, niềm vui của Arsenal bị phủ bóng bởi chấn thương của Kai Havertz và Eberechi Eze.

Havertz vẫn quá nhạy cảm với chấn thương.

Arsenal giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước Newcastle United nhờ pha lập công duy nhất của Eberechi Eze, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League 2025/26 với 73 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng này không trọn vẹn với thầy trò Mikel Arteta.

Ngay trong hiệp một, Kai Havertz buộc phải rời sân ở phút 34 vì chấn thương. Tiền đạo người Đức tiếp tục cho thấy sự nhạy cảm với những chấn thương, điều khiến anh bỏ lỡ phần lớn thời gian thi đấu mùa giải năm nay.

Havertz rời sân khiến Arsenal có phần chậm lại trong lối chơi. Sự thay đổi bất đắc dĩ làm đội chủ nhà phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu trong phần còn lại của hiệp một.

Chấn thương của Eze trong hiệp 2 cũng là nỗi lo nơi người hâm mộ ''Pháo thủ''.

Sang hiệp hai, Eze - người hùng của Arsenal trận này - sau khi mở tỷ số trong hiệp 1 cũng phải rời sân ở phút 53 vì chấn thương. Đây là tổn thất hết sức to lớn khi Eze đang là cầu thủ có phong độ ổn định nhất nhì câu lạc bộ thời điểm hiện tại. Việc tiền đạo người Anh rời sân trực tiếp khiến Arsenal đánh mất thế trận cho Newcastle.

Hai cầu thủ quan trọng lần lượt rời sân trong tình trạng chấn thương là tín hiệu đáng ngại với Arsenal ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Lịch thi đấu dày đặc cùng áp lực cạnh tranh danh hiệu khiến bất kỳ tổn thất nhân sự nào cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn.

Dù vậy, điều quan trọng nhất với Arsenal lúc này vẫn là chiến thắng. 3 điểm giúp họ giải tỏa áp lực sau 2 thất bại liên tiếp tại Premier League. Nhưng cái giá phải trả có thể là rất đắt nếu tình trạng của Havertz và Eze nghiêm trọng hơn dự kiến.

Ngoại hạng Anh còn 4 vòng đấu nữa là hạ màn. Với Arsenal lúc này, mỗi trận đấu là một trận chung kết. Việc thiếu đi những trụ cột chắc chắn là bài toán đau đầu nơi Mikel Arteta cần tìm lời giải ngay lúc này nếu muốn kết thúc cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài hơn 2 thập kỷ.

