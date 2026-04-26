Tiền đạo 65 triệu euro rời Bayern Munich

Tiền đạo Nicolas Jackson không còn cơ hội thi đấu tại Bayern Munich ở mùa giải tới.

Theo xác nhận của Giám đốc Thể thao Max Eberl, Bayern không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 65 triệu euro đối với chân sút người Senegal. Quyết định này đồng nghĩa Jackson sẽ trở lại sân Stamford Bridge vào tháng 6, khép lại hành trình ngắn ngủi tại Bundesliga.

Động thái này không quá bất ngờ khi nhiều nguồn tin trước đó cho biết đội bóng Đức không ưu tiên giữ lại Jackson trong kế hoạch dài hạn.

Một phần nguyên nhân khiến tiền đạo người Senegal không còn đất diễn tại Bayern là màn tỏa sáng rực rỡ của "tam tấu" Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz. Tính đến đầu tháng 4 mùa này, bộ ba này in dấu giày vào 140 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Bayern, con số khó có hàng công nào sánh được.

Với Jackson, nhà báo Fabrizio Romano cho biết ban lãnh đạo “The Blues” sẽ cùng đại diện của cầu thủ này đánh giá các lựa chọn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Một thương vụ chuyển nhượng mới hoàn toàn có thể xảy ra nếu các bên tìm được phương án phù hợp.

Gia nhập Bayern theo dạng cho mượn với kỳ vọng bổ sung sức mạnh hàng công, Jackson đã có những cơ hội thể hiện nhưng chưa đủ để thuyết phục đội bóng xứ Bavaria chi đậm. Sau 29 trận trên mọi đấu trường, tiền đạo này ghi được 10 bàn thắng.

Trước đó, Jackson ghi 30 bàn sau 81 lần ra sân cho Chelsea trong hai mùa giải 2023/24 và 2024/25.

