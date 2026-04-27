Thể thao

Premier League trước viễn cảnh không cầu thủ Hàn Quốc

  • Thứ hai, 27/4/2026 10:21 (GMT+7)
Bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ lần đầu vắng bóng hoàn toàn ở Premier League mùa giải 2026/27 sau một mùa giải đầy biến cố.

Son Heung Min - cầu thủ Hàn Quốc để lại ấn tượng mạnh nhất những năm gần đây.

Tính đến cuối tháng 4/2026, số cầu thủ Hàn Quốc còn thuộc biên chế các CLB Premier League chỉ còn ba cái tên: Hwang Hee Chan tại Wolverhampton Wanderers, Kim Ji Soo của Brentford và Yang Min Hyeok thuộc Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, không ai trong số này sở hữu vị thế đủ lớn để bảo đảm tiếp tục được thi đấu tại giải đấu số một nước Anh.

Trường hợp đáng chú ý nhất là Hwang Hee Chan. Tiền đạo sinh năm 1996 vẫn là gương mặt quen thuộc của Wolves, nhưng đội chủ sân Molineux trải qua mùa giải thất vọng và đã chắc suất xuống hạng. Khả năng Hwang tìm bến đỗ mới là hoàn toàn có thể tính đến nhưng hiện chưa thể nói lên điều gì.

Ở London, Kim Ji-soo mới trở lại Brentford sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Đức. Trung vệ trẻ được đánh giá giàu tiềm năng, nhưng hiện mới ở giai đoạn học việc.

Trong khi đó, Yang Min-hyeok vẫn đang được đem cho mượn để phát triển trước khi trở về Tottenham. Trớ trêu thay, ''Gà trống '' cũng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Trong quá khứ, Premier League từng là sân khấu rực rỡ của những ngôi sao Hàn Quốc. Trong màu áo Manchester United. Park Ji Sung giành nhiều danh hiệu lớn và trở thành biểu tượng châu Á nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Sau Park Ji Sung, Son Heung Min nâng tầm hình ảnh cầu thủ Hàn Quốc tại Premier League bằng đẳng cấp ngôi sao ở Tottenham, nhiều mùa liên tiếp nằm trong nhóm tấn công hay nhất giải cũng như Châu Âu. Trước đó, Lee Chung Yong cũng để lại dấu ấn đáng kể trong màu áo Bolton Wanderers rồi Crystal Palace.

Nếu không có thêm làn sóng chuyển nhượng mới hoặc thế hệ kế cận kịp vươn lên, Premier League mùa tới hoàn toàn có thể chứng kiến việc vắng bóng các cầu thủ Hàn Quốc. Đây thật sự là bước lùi trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc luôn có những cầu thủ luôn biết cách tạo dấu ấn tại những CLB nơi họ thi đấu.

Tình huống kỳ lạ tại FA Cup Video về việc một CĐV Manchester City nhận được thông báo ghi bàn ngay trước khi Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-1 trước Southamton tại bán kết Cup FA đêm 25/4 đang thu hút sự chú ý.

Al Nassr tiến gần tới Salah

Al-Nassr đang xúc tiến kế hoạch chiêu mộ Mohamed Salah theo dạng tự do khi mùa giải 2025/26 kết thúc.

4 giờ trước

Rashford đoạn tuyệt với MU

Marcus Rashford được cho là sẵn sàng nhận thu nhập thấp hơn nếu Barcelona mua đứt anh thay vì trở lại Manchester United.

4 giờ trước

Bi kịch của tuyển thủ Hà Lan

Xavi Simons không thể góp mặt tại World Cup 2026 sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng.

4 giờ trước

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

    Đọc tiếp

    Anh goi cam gay bao cua ban gai cau thu Anh hinh anh

    Ảnh gợi cảm gây bão của bạn gái cầu thủ Anh

    50 phút trước 10:20 27/4/2026

    0

    Người mẫu kiêm influencer Apollonia Llewellyn tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ loạt hình ảnh gợi cảm trong chuyến du lịch tới Mallorca, Tây Ban Nha.

    Tinh trang dang lo cua Greenwood hinh anh

    Tình trạng đáng lo của Greenwood

    51 phút trước 10:20 27/4/2026

    0

    Người hâm mộ Marseille bất ngờ khi chân sút chủ lực Mason Greenwood bất ngờ dự bị trong trận đấu quan trọng với Nice thuộc vòng 31 Ligue 1 rạng sáng 27/4.

    Lampard duoc khuyen tranh xa Chelsea hinh anh

    Lampard được khuyên tránh xa Chelsea

    52 phút trước 10:18 27/4/2026

    0

    Joe Cole cảnh báo Frank Lampard không nên trở lại Chelsea, bất chấp việc vừa đưa Coventry thăng hạng Premier League đầy ấn tượng.

