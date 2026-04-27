Premier League trước viễn cảnh không cầu thủ Hàn Quốc

Bóng đá Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ lần đầu vắng bóng hoàn toàn ở Premier League mùa giải 2026/27 sau một mùa giải đầy biến cố.

Son Heung Min - cầu thủ Hàn Quốc để lại ấn tượng mạnh nhất những năm gần đây.

Tính đến cuối tháng 4/2026, số cầu thủ Hàn Quốc còn thuộc biên chế các CLB Premier League chỉ còn ba cái tên: Hwang Hee Chan tại Wolverhampton Wanderers, Kim Ji Soo của Brentford và Yang Min Hyeok thuộc Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, không ai trong số này sở hữu vị thế đủ lớn để bảo đảm tiếp tục được thi đấu tại giải đấu số một nước Anh.

Trường hợp đáng chú ý nhất là Hwang Hee Chan. Tiền đạo sinh năm 1996 vẫn là gương mặt quen thuộc của Wolves, nhưng đội chủ sân Molineux trải qua mùa giải thất vọng và đã chắc suất xuống hạng. Khả năng Hwang tìm bến đỗ mới là hoàn toàn có thể tính đến nhưng hiện chưa thể nói lên điều gì.

Ở London, Kim Ji-soo mới trở lại Brentford sau thời gian tích lũy kinh nghiệm tại Đức. Trung vệ trẻ được đánh giá giàu tiềm năng, nhưng hiện mới ở giai đoạn học việc.

Trong khi đó, Yang Min-hyeok vẫn đang được đem cho mượn để phát triển trước khi trở về Tottenham. Trớ trêu thay, ''Gà trống '' cũng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Trong quá khứ, Premier League từng là sân khấu rực rỡ của những ngôi sao Hàn Quốc. Trong màu áo Manchester United. Park Ji Sung giành nhiều danh hiệu lớn và trở thành biểu tượng châu Á nhờ tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Sau Park Ji Sung, Son Heung Min nâng tầm hình ảnh cầu thủ Hàn Quốc tại Premier League bằng đẳng cấp ngôi sao ở Tottenham, nhiều mùa liên tiếp nằm trong nhóm tấn công hay nhất giải cũng như Châu Âu. Trước đó, Lee Chung Yong cũng để lại dấu ấn đáng kể trong màu áo Bolton Wanderers rồi Crystal Palace.

Nếu không có thêm làn sóng chuyển nhượng mới hoặc thế hệ kế cận kịp vươn lên, Premier League mùa tới hoàn toàn có thể chứng kiến việc vắng bóng các cầu thủ Hàn Quốc. Đây thật sự là bước lùi trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc luôn có những cầu thủ luôn biết cách tạo dấu ấn tại những CLB nơi họ thi đấu.

