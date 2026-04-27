Rashford đoạn tuyệt với MU

Marcus Rashford được cho là sẵn sàng nhận thu nhập thấp hơn nếu Barcelona mua đứt anh thay vì trở lại Manchester United.

Rashford hài lòng với cuộc sống ở Barcelona.

Marcus Rashford đang cho thấy quyết tâm gắn bó với Barcelona sau mùa giải hồi sinh mạnh mẽ tại Tây Ban Nha.

Theo chia sẻ của chuyên gia Guillem Balague trên BBC, tiền đạo người Anh chấp nhận giảm lương để tiếp tục khoác áo đội chủ sân Camp Nou theo dạng dài hạn.

Rashford rời Manchester United theo hợp đồng cho mượn vào mùa hè năm ngoái và nhanh chóng tìm lại phong độ dưới thời HLV Hansi Flick. Mùa này, cứ mỗi 92 phút thi đấu anh lại góp công vào một bàn thắng cho Barca, con số cho thấy hiệu suất ấn tượng.

Ngôi sao 27 tuổi vừa ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Getafe hôm 25/4, nâng tổng số pha lập công trên mọi đấu trường lên con số 13. Những màn trình diễn ổn định giúp Rashford trở thành phương án quan trọng trong cuộc đua vô địch La Liga của Barca.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở tiền bạc. Barcelona vẫn chịu ràng buộc nghiêm ngặt về quỹ lương và luật công bằng tài chính. Vì thế, dù Rashford sẵn sàng nhượng bộ về đãi ngộ, ban lãnh đạo CLB vẫn phải tính toán kỹ trước khi quyết định mua đứt.

Một số lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya được cho là muốn dành ngân sách cho các vị trí khác. Điều đó khiến tương lai của tiền đạo tuyển Anh chưa thể sớm khép lại.

Về phía Rashford, anh được mô tả hài lòng với môi trường hiện tại và tin tưởng vào dự án của Hansi Flick. Tiền đạo này cũng thích nghi tốt với việc xoay tua trong hàng công nhiều cạnh tranh, nơi chỉ Lamine Yamal có số phút thi đấu vượt trội hơn mặt bằng chung.

Cánh cửa trở lại Old Trafford chưa đóng hẳn, nhất là khi MU hiện do Michael Carrick dẫn dắt. Tuy nhiên, ưu tiên của Rashford lúc này đã rất rõ ràng, chính là ở lại Barca.

