Bi kịch của tuyển thủ Hà Lan

  • Thứ hai, 27/4/2026 07:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xavi Simons không thể góp mặt tại World Cup 2026 sau khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) nghiêm trọng.

World Cup 2026 khép lại với Xavi Simons.

Sự cố xảy ra ở hiệp hai trong chiến thắng 1-0 của Tottenham trước Wolves hôm 25/4. Simons ngã xuống sân với vẻ đau đớn và buộc phải rời sân bằng cáng. Các cuộc kiểm tra sau đó xác nhận cầu thủ 23 tuổi bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, loại chấn thương thường khiến cầu thủ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Sáng 27/4, Simons thông báo: "Cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn và hôm nay tôi cảm nhận rõ điều đó. Mùa giải của tôi kết thúc quá đột ngột. Thành thật mà nói, tôi suy sụp. Tất cả những gì tôi muốn là chiến đấu vì đội bóng, nhưng điều đó bị lấy đi cùng với cả World Cup 2026".

Simons cũng bày tỏ nỗi tiếc nuối khi không thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong mùa hè 2026, song khẳng định sẽ giữ tinh thần tích cực trong quá trình hồi phục: "Sẽ cần thời gian để chấp nhận, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ vượt qua. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".

Đây là tổn thất lớn với HLV Ronald Koeman khi Simons được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong đội hình Hà Lan. Kể từ khi ra mắt năm 2022, anh có hơn 20 lần khoác áo "Cơn lốc màu da cam" và ngày càng chứng tỏ được giá trị.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, Tottenham cũng chịu đòn giáng mạnh trong cuộc đua trụ hạng tại Premier League. Sau chiến thắng trước Wolves, Spurs hiện chỉ còn cách nhóm an toàn 2 điểm khi mùa giải còn 4 vòng đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

World Cup 2026 World Cup 2026

