Nét mặt u sầu của cầu thủ nhập tịch Malaysia khi ra mắt CLB mới

Việc Kuching City thuộc giải Malaysia thông báo ký hợp đồng với cầu thủ nhập tịch Gabriel Palmero vào 10/2 thoạt nhìn giống như một cuộc hồi sinh. Nhưng sự thật thì sao?

Nét mặt đượm buồn của Palmero khi nghĩ về tương lai ở giải Malaysia.

Đằng sau bản hợp đồng ấy là một thực tế khắc nghiệt: các CLB chuyên nghiệp ngoài Malaysia gần như không còn dám chạm vào những cầu thủ nhập tịch đang vướng kỷ luật, dù họ được CAS “tạm tha” trong khi án phạt treo giò của FIFA còn lơ lửng.

Nét mặt của Palmero cho thấy anh không mấy vui với bến đỗ mới. Bản thân đang tìm nơi nương náu khi giấc mơ châu Âu xem như đã khép lại.

Tuyệt đường tại châu Âu

Về mặt pháp lý, Gabriel Palmero không còn bị treo giò ngay lập tức sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp nhận đơn xin tạm hoãn thi hành án. Điều đó đồng nghĩa với việc anh đủ điều kiện thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Nhưng trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, “được phép thi đấu” không đồng nghĩa với “được tin tưởng”.

CD Tenerife chấm dứt hợp đồng với Palmero ngay khi FIFA ban hành án cấm 12 tháng liên quan đến vấn đề hồ sơ nhập tịch. Đó không chỉ là phản ứng pháp lý mà còn là lựa chọn quản trị rủi ro.

Không một CLB châu Âu nào muốn đối mặt với nguy cơ sử dụng một cầu thủ có thể bị tái treo giò bất cứ lúc nào. Họ càng không muốn rơi vào tình huống bị xem xét lại kết quả thi đấu nếu phán quyết cuối cùng giữ nguyên án phạt.

Thị trường chuyển nhượng vận hành dựa trên sự ổn định. Một cầu thủ đang trong vòng tố tụng với FIFA là một biến số khó lường. Giá trị chuyên môn của anh ta có thể vẫn còn, nhưng rủi ro pháp lý lại là dấu hỏi lớn.

Trong bối cảnh tài chính ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt tại châu Âu với các quy định về đăng ký cầu thủ và trách nhiệm liên đới, việc ký hợp đồng với một trường hợp như Palmero gần như không mang lại lợi ích tương xứng với rủi ro.

Bởi vậy, suốt kỳ chuyển nhượng mùa đông, Palmero không được CLB nào ngó ngàng. Phải đến tháng 2, Kuching City mới dang tay đón nhận Palmero và đó không phải là sự ngẫu nhiên.

Người Malaysia đón Palmero như một cách chia sẻ trách nhiệm vì trót đưa anh rơi vào rắc rối. Việc Kuching City chấp nhận mạo hiểm ký hợp đồng với Palmero cũng để ghi điểm với, lấy tiếng với CĐV Malaysia vẫn tin rằng các cầu thủ bị oan.

Trót khoác áo Malaysia, Palmero hết đường chơi tại Liga.

Nương náu tại Malaysia cũng đâu an toàn

Việc gia nhập Kuching City dường như một chương mới, khép lại tháng ngày vất vưởng, nhưng thực chất đó là phương án sinh tồn. Ở tuổi còn đủ sung sức để phát triển, Palmero buộc phải rời châu Âu quay về Đông Nam Á, nơi không phù hợp để thăng tiến trong sự nghiệp. Cứ nhìn nét mặt buồn rười rượi khi Palmero ra mắt CLB mới thì đủ hiểu tâm sự của anh.

Tuy nhiên, “nương náu” không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Quyết định của CAS chỉ mang tính tạm thời. Cuối tháng 2, sau khi CAS nghe các bên điều trần, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra.

Nếu CAS giữ nguyên quan điểm của FIFA, án treo giò 12 tháng sẽ tái có hiệu lực. Khi đó, không chỉ Palmero mà cả CLB chủ quản cũng rơi vào thế khó. Mọi kế hoạch nhân sự, chiến thuật và thậm chí kết quả thi đấu có thể bị đặt dấu hỏi.

Trong các vụ tranh chấp tương tự trước đây, CAS thường cân nhắc rất kỹ lưỡng hồ sơ chứng cứ và quy trình của FIFA. Nhưng cũng cần nhấn mạnh hồ sơ và bằng chứng của FIFA quá rõ ràng. Điều này khiến nhiều chuyên gia pháp lý trong bóng đá nhận định khả năng án phạt được duy trì là kịch bản khó đảo ngược.

Nhưng với tình thế hiện giờ thì Palmero cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Đá tạm ở giải Malaysia là giải pháp tốt nhất cho một cầu thủ năm ngoái còn chơi ở Liga. Nét mặt đượm buồn của Palmero cũng cho thấy anh không mấy tự tin vào việc CAS sẽ đảo ngược phán quyết của FIFA.