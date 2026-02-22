Malaysia nhập tịch thêm 2 cầu thủ để đấu Việt Nam

Hai cầu thủ nhập tịch Bergson da Silva và Giancarlo Gallifuoco khả năng góp mặt ở trận then chốt với Việt Nam ngày 31/3.

Bergson da Silva được Malaysia tăng cường lực lượng cho trận gặp Việt Nam.

Theo xác nhận của HLV Peter Cklamovski, thủ tục nhập tịch của tiền đạo Bergson da Silva (Johor Darul Ta'zim) và trung vệ Giancarlo Gallifuoco (KL City) đang được hoàn tất trước đợt tập trung FIFA tháng 3.

Bergson được xem là sự bổ sung đáng chú ý nhất. Tiền đạo 35 tuổi người Brazil ghi 176 bàn cho JDT kể từ năm 2021.

Riêng năm 2025 anh có 32 bàn và đầu năm 2026 đã ghi thêm 16 bàn. Cklamovski gọi Bergson là "vũ khí nguy hiểm", nhấn mạnh khát khao cống hiến của chân sút này cho đội tuyển quốc gia.

Gallifuoco, trung vệ người Australia, cũng được kỳ vọng hoàn tất giấy tờ kịp thời. Trong khi đó, Manuel Hidalgo dự kiến chỉ nhận được hồ sơ vào tháng 4 và sẽ lỡ trận gặp Việt Nam. HLV Malaysia cho biết thêm tiền vệ Nacho Mendez của JDT có thể đủ điều kiện thi đấu trong thời gian tới.

Giancarlo Gallifuoco sẽ là cái tên đáng chú ý trong đội hình Malaysia thời gian tới.

Song song với tín hiệu tích cực, Malaysia vẫn chờ phán quyết từ Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ bị FIFA xử phạt do nghi vấn sai phạm giấy tờ.

Phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 26/2. CAS đã tạm hoãn thi hành án cấm 12 tháng với 7 cầu thủ cho đến khi có kết luận cuối cùng.

Trận đấu tại Hà Nội mang ý nghĩa quyết định với Malaysia ở bảng F. Tránh một thất bại đậm sẽ giúp họ tiến gần tấm vé dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nếu các cầu thủ bị xác định không đủ điều kiện, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có thể xử thua 0-3 các trận trước đó.