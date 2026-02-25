Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển Việt Nam chốt lịch đấu Bangladesh dịp FIFA Days

  • Thứ tư, 25/2/2026 15:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 trước khi tiếp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh.

Đội tuyển Việt Nam hoàn tất kế hoạch thi đấu trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26/3.

Đây được xem là màn chạy đà quan trọng trước cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Bangladesh, biệt danh “Những con hổ Bengal”, là đại diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trong thời gian gần đây, đội bóng này có những tín hiệu tích cực về phong độ. Ở hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 trong một trận giao hữu và thắng Ấn Độ 1-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Việc lựa chọn Bangladesh làm đối thủ giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn. Trận đấu giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra phong độ các trụ cột và trao cơ hội cho những nhân tố mới trước khi bước vào trận đấu chính thức với Malaysia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17 hoặc 18/3. Quỹ thời gian chuẩn bị không dài khi đội phải thi đấu hai trận trong vòng chưa đầy một tuần. Vì vậy, trận giao hữu ngày 26/3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện lối chơi và điều chỉnh chiến thuật.

Địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố trong thời gian tới.

tuyển Việt Nam FIFA Đội tuyển Bangladesh Asian Cup 2027 Hổ Bengal FIFA Days Kim Sang-sik

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Patrik Le Giang co quoc tich Viet Nam hinh anh

Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam

11:32 29/1/2026 11:32 29/1/2026

0

Sáng 29/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Fanpage VFF gap su co hinh anh

Fanpage VFF gặp sự cố

22:10 27/1/2026 22:10 27/1/2026

0

Khuya 27/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi thông báo liên quan đến tình trạng hoạt động của Fanpage "Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF" trên nền tảng Facebook.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý