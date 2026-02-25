Tuyển Việt Nam chốt lịch đấu Bangladesh dịp FIFA Days

Tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Bangladesh vào ngày 26/3 trước khi tiếp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam hoàn tất kế hoạch thi đấu trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026. Theo đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26/3.

Đây được xem là màn chạy đà quan trọng trước cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trận đấu với Malaysia sẽ diễn ra ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

Bangladesh, biệt danh “Những con hổ Bengal”, là đại diện quen thuộc của khu vực Nam Á và thường xuyên tham dự các giải đấu do AFC tổ chức. Trong thời gian gần đây, đội bóng này có những tín hiệu tích cực về phong độ. Ở hai trận gần nhất, Bangladesh hòa Nepal 2-2 trong một trận giao hữu và thắng Ấn Độ 1-0 tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Việc lựa chọn Bangladesh làm đối thủ giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn. Trận đấu giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, kiểm tra phong độ các trụ cột và trao cơ hội cho những nhân tố mới trước khi bước vào trận đấu chính thức với Malaysia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17 hoặc 18/3. Quỹ thời gian chuẩn bị không dài khi đội phải thi đấu hai trận trong vòng chưa đầy một tuần. Vì vậy, trận giao hữu ngày 26/3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện lối chơi và điều chỉnh chiến thuật.

Địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Bangladesh sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam công bố trong thời gian tới.