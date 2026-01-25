Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh chiếc cúp 'Cầu thủ hay nhất' được trao cho Đình Bắc

  • Chủ nhật, 25/1/2026 15:19 (GMT+7)
Danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 của Nguyễn Đình Bắc được AFC trao tận tay lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đại diện AFC trao danh hiệu cao quý cho Chủ tịch Trần Quốc Tuấn.

Trưa 25/1 (giờ Hà Nội), đại diện AFC đã chuyển chiếc cúp biểu trưng cho Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn tại Jeddah. Phần thưởng khép lại một giải đấu giàu cảm xúc và dấu ấn của U23 Việt Nam trên sân chơi châu lục.

Sau khi kết thúc chuyến công tác tại Jeddah, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ trực tiếp mang chiếc cúp danh giá về Việt Nam để trao lại cho Đình Bắc. Danh hiệu cá nhân này phản ánh bản lĩnh và khát vọng vươn lên của một cầu thủ trẻ giữa những thử thách khắc nghiệt của giải đấu.

Đáng chú ý, thành tích của Đình Bắc càng trở nên đặc biệt trong bối cảnh anh chỉ đá chính 2 trong 6 trận, do ban huấn luyện phải quản lý thể lực và hạn chế rủi ro chấn thương. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện trên sân, tiền đạo này đều biết cách để lại dấu ấn quyết định.

Bốn bàn thắng của Đình Bắc trải dài qua các vòng đấu quan trọng gồm quả phạt đền mở tỷ số trước Jordan ở vòng bảng, pha solo đẳng cấp xé lưới chủ nhà Saudi Arabia, cú đánh đầu gỡ hòa 2-2 trong chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước UAE ở tứ kết; và cú sút phạt hàng rào đẹp mắt vào lưới U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba.

Từ những khoảnh khắc lóe sáng đến danh hiệu cao quý, Đình Bắc góp phần quan trọng đưa U23 Việt Nam viết nên một hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2026. Đây là dấu mốc đáng tự hào, không chỉ với cá nhân tiền đạo trẻ, mà còn với bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

