MU nhận 'món quà' từ Aston Villa

Aston Villa bất ngờ sảy chân vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa giải, qua đó trao cơ hội cho MU vượt lên chiếm vị trí thứ 3 trên BXH Premier League.

MU sẽ leo lên vị trí thứ 3 nếu thắng Palace.

Làm khách trên sân Wolverhampton Wanderers thuộc vòng 28 Premier League rạng sáng 28/2, Villa thua 0-2 trong trận đấu họ được đánh giá cao hơn. Kết quả vô tình mở ra cơ hội lớn cho Manchester United bứt lên trong cuộc đua top đầu.

Thất bại tại Molineux khiến Villa đối diện nguy cơ bị san bằng điểm số. Nếu đánh bại Crystal Palace, MU không chỉ cân bằng điểm mà còn có thể vượt lên chiếm vị trí thứ 3 nhờ hiệu số bàn thắng bại (8 so với 11). Cục diện bảng xếp hạng vì thế trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cơ sở cho niềm tin của "Quỷ đỏ" là phong độ ấn tượng thời gian qua. MU thắng 5/6 trận gần nhất tại Premier League, ghi 12 bàn, thủng lưới 6 lần và có 3 trận giữ sạch lưới. Trận hòa 1-1 trước West Ham là bước chững lại hiếm hoi, nhưng ngay sau đó thầy trò HLV Michael Carrick lập tức đáp trả bằng chiến thắng 1-0 trên sân Everton.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU hài lòng với sự điềm tĩnh và phong thái chuẩn mực của Carrick. Kế hoạch ban đầu chỉ là bổ nhiệm ông tạm quyền đến hết mùa, song những kết quả tích cực đang khiến mọi thứ thay đổi theo hướng tích cực.

Trận tiếp đón Palace trên sân nhà vào tối 1/3 vì thế rất quan trọng. Đây luôn là đối thủ khó chịu, nhưng MU hiểu rằng cơ hội không chờ đợi. Nếu tận dụng cú sảy chân của Villa, họ sẽ tự trao cho mình lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Highlights Wolves 2-0 Aston Villa Rạng sáng 28/2, Wolves đánh bại đội đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League ở vòng 28.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD