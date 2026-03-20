FIFA tổ chức giải ASEAN Cup mới

Bóng đá Đông Nam Á bước sang kỷ nguyên mới khi FIFA xác nhận thời điểm tổ chức giải FIFA ASEAN Cup 2026, quy tụ toàn bộ 11 quốc gia thành viên.

FIFA thông báo FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào giai đoạn tháng 9-10/2026. Đáng chú ý, giải đấu được tổ chức trong khung FIFA Days, giúp các đội tuyển được tính điểm xếp hạng thế giới với hệ số cao hơn.

Hiện các đội Đông Nam Á vẫn hướng tới giải truyền thống ASEAN Championship Cup ( hay AFF Cup, đổi tên thành ASEAN Hyundai Cup từ năm 2026) diễn ra từ 24/7 đến 26/8. Tuy nhiên, với việc FIFA ASEAN Cup ra đời, khu vực có thể chứng kiến lịch thi đấu dày đặc với 2 giải lớn liên tiếp.

Theo thể thức mới của FIFA từ năm 2026, quãng nghỉ quốc tế tháng 9-10 sẽ được gộp thành một đợt kéo dài 3 tuần (21/9 đến 6/10), mỗi đội tuyển thi đấu tối đa 4 trận. Đây chính là khung thời gian dành cho FIFA ASEAN Cup.

Ở góc độ chuyên môn, sự xuất hiện của giải đấu không chỉ nâng tầm bóng đá Đông Nam Á mà còn gia tăng tính cạnh tranh khu vực. Với vị thế đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được kỳ vọng là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu.

Theo ông Gianni Infantino, giải đấu được tạo ra để thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá khu vực, đồng thời trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết ASEAN qua môn thể thao vua."Giải đấu không chỉ tác động mạnh mẽ đến Đông Nam Á, mà còn góp phần làm rạng danh khu vực trên bản đồ bóng đá thế giới", Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

Với hơn 700 triệu người hâm mộ và tiềm năng phát triển khổng lồ, Đông Nam Á được FIFA xem là thị trường năng động bậc nhất hành tinh. Nếu được tổ chức bài bản, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành bước ngoặt lịch sử giúp khu vực khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá toàn cầu.