FIFA tổ chức giải ASEAN Cup mới

  • Thứ sáu, 20/3/2026 09:35 (GMT+7)
Bóng đá Đông Nam Á bước sang kỷ nguyên mới khi FIFA xác nhận thời điểm tổ chức giải FIFA ASEAN Cup 2026, quy tụ toàn bộ 11 quốc gia thành viên.

FIFA thông báo FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ được tổ chức vào giai đoạn tháng 9-10/2026. Đáng chú ý, giải đấu được tổ chức trong khung FIFA Days, giúp các đội tuyển được tính điểm xếp hạng thế giới với hệ số cao hơn.

Hiện các đội Đông Nam Á vẫn hướng tới giải truyền thống ASEAN Championship Cup ( hay AFF Cup, đổi tên thành ASEAN Hyundai Cup từ năm 2026) diễn ra từ 24/7 đến 26/8. Tuy nhiên, với việc FIFA ASEAN Cup ra đời, khu vực có thể chứng kiến lịch thi đấu dày đặc với 2 giải lớn liên tiếp.

Theo thể thức mới của FIFA từ năm 2026, quãng nghỉ quốc tế tháng 9-10 sẽ được gộp thành một đợt kéo dài 3 tuần (21/9 đến 6/10), mỗi đội tuyển thi đấu tối đa 4 trận. Đây chính là khung thời gian dành cho FIFA ASEAN Cup.

Ở góc độ chuyên môn, sự xuất hiện của giải đấu không chỉ nâng tầm bóng đá Đông Nam Á mà còn gia tăng tính cạnh tranh khu vực. Với vị thế đương kim vô địch, tuyển Việt Nam được kỳ vọng là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu.

Theo ông Gianni Infantino, giải đấu được tạo ra để thổi luồng sinh khí mới vào bóng đá khu vực, đồng thời trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết ASEAN qua môn thể thao vua."Giải đấu không chỉ tác động mạnh mẽ đến Đông Nam Á, mà còn góp phần làm rạng danh khu vực trên bản đồ bóng đá thế giới", Chủ tịch FIFA nhấn mạnh.

Với hơn 700 triệu người hâm mộ và tiềm năng phát triển khổng lồ, Đông Nam Á được FIFA xem là thị trường năng động bậc nhất hành tinh. Nếu được tổ chức bài bản, FIFA ASEAN Cup có thể trở thành bước ngoặt lịch sử giúp khu vực khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá toàn cầu.

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

