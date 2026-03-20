FIFA trừng phạt Israel

FIFA quyết định kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Israel, đồng thời tái khẳng định thông điệp hòa bình trong bối cảnh bóng đá thế giới chịu nhiều tác động từ tình hình chính trị phức tạp.

FIFA ra quyết định kỷ luật với Israel.

Theo ESPN, sau cuộc họp Hội đồng diễn ra tại Zurich (Thụy Sĩ), Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh vai trò của bóng đá như một công cụ kết nối toàn cầu: “FIFA không thể giải quyết các xung đột địa chính trị, nhưng chúng tôi có trách nhiệm xây dựng cầu nối và thúc đẩy hòa bình". Ông cũng bày tỏ kỳ vọng World Cup sắp tới diễn ra đúng kế hoạch, với tinh thần fair-play và sự tôn trọng giữa các quốc gia tham dự.

Liên quan đến Israel, FIFA tiến hành điều tra sau khi nhận được khiếu nại kéo dài nhiều năm từ Liên đoàn bóng đá Palestine, xoay quanh vấn đề các CLB Israel thi đấu tại những khu vực tranh chấp. Dù thừa nhận tính chất phức tạp của vấn đề theo luật quốc tế và không đưa ra biện pháp trừng phạt về mặt tổ chức, FIFA vẫn áp dụng án phạt kỷ luật đối với Israel.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Israel bị phạt 165.000 euro do vi phạm các quy định liên quan đến hành vi xúc phạm và phân biệt đối xử. Ngoài ra, họ buộc phải triển khai các biện pháp chống phân biệt đối xử, bao gồm việc treo biểu ngữ “Bóng đá kết nối thế giới - Không phân biệt đối xử” trong các trận đấu quốc tế sắp tới. Một phần ba số tiền phạt sẽ được sử dụng để xây dựng chương trình giáo dục và giám sát nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.

FIFA cũng cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian đối thoại giữa Israel và Palestine trong khuôn khổ bóng đá. Bên cạnh đó, tổ chức này công bố kế hoạch ngân sách kỷ lục hơn 12 tỷ euro cho giai đoạn 2027-2030, nhằm tái đầu tư và phát triển bóng đá toàn cầu.