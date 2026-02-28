Thầy của Ronaldo bất ngờ lọt vào tầm ngắm MU

MU được cho là đưa HLV Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha vào danh sách rút gọn cho vị trí thuyền trưởng mùa tới.

HLV Martinez bất ngờ được MU quan tâm.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi tháng trước, Carrick được giao quyền tạm thời dẫn dắt đội bóng đến hết mùa. Kết quả ban đầu khá tích cực khi MU thắng 5 trong 6 trận, trận còn lại hòa West Ham 1-1. Dù vậy, Carrick vẫn giữ thái độ thận trọng về tương lai, khẳng định ông chỉ tập trung làm tốt công việc hiện tại.

Ban lãnh đạo MU được cho là muốn bổ nhiệm một HLV chính thức vào mùa hè. Thời gian qua, các cái tên như Gareth Southgate, Thomas Tuchel và Oliver Glasner đều được nhắc đến.

Dù vậy, Tuchel đã gia hạn với tuyển Anh và không còn trong danh sách. Glasner dự kiến rời Crystal Palace cuối mùa, nhưng phong độ sa sút gần đây khiến năng lực của ông bị đặt dấu hỏi.

Theo nhà báo Ben Jacobs, lãnh đạo MU có những cuộc thảo luận nội bộ về khả năng bổ nhiệm Roberto Martinez sau khi World Cup kết thúc vào mùa hè 2026. Đây được xem là cái tên gây bất ngờ với những người hâm mộ MU.

Nhà cầm quân 52 tuổi từng dẫn dắt Wigan Athletic và Everton tại Premier League. Ông giúp Wigan giành FA Cup 2012/13 nhưng đội vẫn xuống hạng.

Tại Everton, ông có mùa đầu ấn tượng khi cán đích thứ 5, song không duy trì được thành tích và bị sa thải năm 2016. Sau đó, ông chuyển sang làm việc ở cấp độ đội tuyển, dẫn dắt Bỉ rồi cùng Bồ Đào Nha vô địch Nations League 2024/25.

Dù sở hữu kinh nghiệm và danh hiệu quốc tế, thông tin về Martinez không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ CĐV MU. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước lùi so với định hướng trẻ hóa và tái thiết. Một bộ phận khác bày tỏ mong muốn trao cơ hội dài hạn cho Carrick nếu MU tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

