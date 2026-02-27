Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đức Huy và MC Mù Tạt làm lễ ăn hỏi

  • Thứ sáu, 27/2/2026 08:31 (GMT+7)
Sáng 27/2, tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt tổ chức lễ ăn hỏi.

Hình ảnh gây chú ý của Đức Huy và MC Mù Tạt. Ảnh: Áo Dài Hà Cúc.

Trên mạng xã hội, loạt clip và hình ảnh của cặp đôi xuất hiện dày đặc. Đức Huy liên tục nở nụ cười rạng rỡ, còn MC Mù Tạt cũng thể hiện niềm hạnh phúc và thoải mái. Trước khi làm lễ ăn hỏi, Đức Huy và MC Mù Tạt trải qua hơn một năm bên nhau.

Cả hai vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2025. Tới tháng 11/2025, tiền vệ bất ngờ công bố tin vui cầu hôn thành công bạn gái. Anh đăng tải hình ảnh quỳ gối, trao nhẫn cho bạn gái.

Trong một bức ảnh, nữ MC rạng rỡ khoe chiếc nhẫn kim cương và tình tứ hôn má người yêu. Kèm theo khoảnh khắc lãng mạn, Đức Huy hài hước viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu mất một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".

Mù Tạt nhớ lại giây phút được bạn trai cầu hôn: “Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ - nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay ‘xấu xí’ hơn nữa, người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé”.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là MC kiêm diễn viên. Cô nổi bật qua vai trò dẫn dắt các show quen thuộc như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao… Cô cũng tham gia đóng phim 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen

Trong khi đó, Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là tuyển thủ cùng U23 Việt Nam giành á quân châu Á 2018, vô địch AFF Cup cùng năm. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh thử sức tại nhiều đội như Nam Định, Bình Định, Công An TP.HCM.

