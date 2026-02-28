Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Garnacho lại gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 28/2/2026 09:41 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Alejandro Garnacho khiến mạng xã hội dậy sóng trước trận Chelsea gặp Arsenal thuộc vòng 28 Premier League diễn ra tối 1/3.

Garnacho anh 1

Hình ảnh tranh cãi của Garnacho.

Trước giờ bóng lăn, cầu thủ chạy cánh người Argentina đăng tải trên Instagram hình ảnh con sư tử trưởng thành với mặt nhuốm máu, ánh mắt sát khí. Thông điệp của Garnacho được cho là đầy sức mạnh, sẵn sàng xé toang mọi thách thức trên đường tiến lên.

Tuy nhiên, phản ứng từ người hâm mộ không hoàn toàn tích cực. Không ít ý kiến nhận xét tiền vệ người Argentina "nói nhiều hơn làm". Họ cho rằng Garnacho nên tập trung cải thiện phong độ thay vì tạo thêm sự chú ý bằng các yếu tố bên lề.

Những bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc, phản ánh sự thất vọng khi cầu thủ 21 tuổi chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển sang Chelsea. Trong mắt người hâm mộ, thông điệp "dũng mãnh như sư tử" trở nên mỉa mai nếu đặt cạnh thực tế anh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.

Garnacho gia nhập Chelsea từ MU trong thương vụ gây tranh cãi vào mùa hè năm ngoái. Thời gian qua, Garnacho thường xuyên đăng tải những thông điệp mang màu sắc động viên bản thân, song đóng góp chuyên môn chưa tương xứng.

Phong độ thiếu ổn định, hiệu quả trong khâu dứt điểm hạn chế và sự mờ nhạt ở những trận cầu lớn khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích. HLV Liam Rosenior thậm chí không cho Garnacho ra sân một phút nào ở 2 trận Premier League gần nhất.

Dễ hiểu khi Chelsea được cho là sẵn sàng rao bán Garnacho ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Garnacho rê bóng không qua nổi HLV thể lực Đoạn clip Alejandro Garnacho rê bóng thất bại ở màn khởi động trước trận đấu của Chelsea gây sốt trên mạng xã hội.

Rời MU, Garnacho giờ mới thấy hối hận

Rạng sáng 22/2, trận hòa 1-1 đầy bế tắc của Chelsea trước Burnley lại một lần nữa chứng kiến sự "tàng hình" đến xót xa của Alejandro Garnacho.

16:00 22/2/2026

Chelsea rao bán Garnacho

Chelsea đang lên kế hoạch cải tổ lực lượng mạnh mẽ sau mùa giải này, trong đó tiền vệ Alejandro Garnacho có thể phải tìm bến đỗ mới.

06:28 13/2/2026

Garnacho khiến fan MU dậy sóng

Alejandro Garnacho lại khiến dư luận dậy sóng khi có phát biểu được cho là đá xoáy Manchester United.

06:22 4/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Garnacho Garnacho

    Đọc tiếp

    Giam doc Malaysia khen cach lam viec cua CAS hinh anh

    Giám đốc Malaysia khen cách làm việc của CAS

    2 giờ trước 08:53 28/2/2026

    0

    Sau phiên điều trần kéo dài 12 tiếng tại Lausanne, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò.

    Messi sap den tham Nha Trang hinh anh

    Messi sắp đến thăm Nhà Trắng

    2 giờ trước 08:49 28/2/2026

    0

    Lionel Messi và đồng đội tại Inter Miami có cơ hội đến thăm Nhà Trắng nhờ việc lên ngôi vô địch MLS Cup 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý