Garnacho lại gây tranh cãi

Alejandro Garnacho khiến mạng xã hội dậy sóng trước trận Chelsea gặp Arsenal thuộc vòng 28 Premier League diễn ra tối 1/3.

Hình ảnh tranh cãi của Garnacho.

Trước giờ bóng lăn, cầu thủ chạy cánh người Argentina đăng tải trên Instagram hình ảnh con sư tử trưởng thành với mặt nhuốm máu, ánh mắt sát khí. Thông điệp của Garnacho được cho là đầy sức mạnh, sẵn sàng xé toang mọi thách thức trên đường tiến lên.

Tuy nhiên, phản ứng từ người hâm mộ không hoàn toàn tích cực. Không ít ý kiến nhận xét tiền vệ người Argentina "nói nhiều hơn làm". Họ cho rằng Garnacho nên tập trung cải thiện phong độ thay vì tạo thêm sự chú ý bằng các yếu tố bên lề.

Những bình luận gay gắt xuất hiện dày đặc, phản ánh sự thất vọng khi cầu thủ 21 tuổi chưa đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi chuyển sang Chelsea. Trong mắt người hâm mộ, thông điệp "dũng mãnh như sư tử" trở nên mỉa mai nếu đặt cạnh thực tế anh vẫn loay hoay tìm chỗ đứng.

Garnacho gia nhập Chelsea từ MU trong thương vụ gây tranh cãi vào mùa hè năm ngoái. Thời gian qua, Garnacho thường xuyên đăng tải những thông điệp mang màu sắc động viên bản thân, song đóng góp chuyên môn chưa tương xứng.

Phong độ thiếu ổn định, hiệu quả trong khâu dứt điểm hạn chế và sự mờ nhạt ở những trận cầu lớn khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích. HLV Liam Rosenior thậm chí không cho Garnacho ra sân một phút nào ở 2 trận Premier League gần nhất.

Dễ hiểu khi Chelsea được cho là sẵn sàng rao bán Garnacho ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

