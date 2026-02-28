Tưởng đã hết cửa, Maguire lại cứu MU

Bị tước băng đội trưởng, la ó bởi chính CĐV nhà và chìm trong bê bối pháp lý, Harry Maguire đang viết lại chương cuối sự nghiệp tại Manchester United theo cách ít ai ngờ tới.

Tuần tới, Harry Maguire đón sinh nhật tuổi 33 giữa hai thái cực. Một bên là bữa tiệc cùng gia đình, bên kia là phiên xử lại tại Hy Lạp liên quan vụ việc xảy ra năm 2020. Trung vệ người Anh không cần có mặt trực tiếp tại tòa, và nhiều khả năng anh sẽ làm điều quen thuộc hơn: chỉ huy hàng thủ Manchester United trong trận gặp Newcastle.

Sự nghiệp của Maguire tại Old Trafford luôn đan xen thăng trầm. Nhưng nếu nhìn lại 12 tháng qua, khó phủ nhận anh đang trải qua một giai đoạn hồi sinh ấn tượng.

Những năm tháng bão tố

Gia nhập Manchester United năm 2019 với giá 80 triệu bảng, Maguire từng là trung vệ đắt giá nhất thế giới. Anh nhanh chóng trở thành đội trưởng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu rạn nứt sau vụ bị bắt tại Mykonos (Hy Lạp) vào mùa hè 2020.

Maguire phủ nhận cáo buộc hành hung cảnh sát và hối lộ. Bản án treo 21 tháng sau đó bị hủy theo luật Hy Lạp, nhưng quá trình pháp lý kéo dài với nhiều lần hoãn xử khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng đáng kể. Bóng đen ấy đeo bám anh trong nhiều năm.

Ở cấp CLB, phong độ của Manchester United sa sút, và Maguire trở thành tâm điểm chỉ trích. Anh bị la ó ngay tại Old Trafford lẫn trong màu áo tuyển Anh. Có thời điểm, anh thậm chí là mục tiêu của một lời đe dọa đánh bom, buộc gia đình phải rời nhà trong thời gian cảnh sát kiểm tra an ninh.

Dưới thời Erik ten Hag, Maguire mất vị trí chính thức vào tay Lisandro Martinez và Raphael Varane. Anh chỉ đá chính 8 trận Premier League mùa 2022/23. Mùa hè 2023, Manchester United sẵn sàng bán anh cho West Ham với giá 30 triệu bảng, nhưng Maguire từ chối ra đi.

Không lâu sau, anh bị tước băng đội trưởng. Bruno Fernandes thay thế. Từ biểu tượng phòng ngự và thủ lĩnh phòng thay đồ, Maguire trở thành cầu thủ dự bị, thậm chí bị xem là “vật tế thần” cho những bất ổn của đội bóng.

Nhưng điều đáng nói là trong suốt giai đoạn ấy, Maguire chưa bao giờ công khai chỉ trích CLB hay phản ứng tiêu cực. Những người làm việc cùng anh mô tả đây là mẫu cầu thủ đặt tập thể lên trên hết, giữ thái độ chuyên nghiệp và kiên nhẫn chờ cơ hội.

Cơ hội thứ hai dưới thời Carrick

Bước ngoặt đến khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng. Việc trở lại sơ đồ 4-2-3-1 và khôi phục Maguire ở trung tâm hàng thủ tạo ra sự ổn định cần thiết. Sau thời gian dài chấn thương và phải ngồi dự bị, Maguire đá chính toàn bộ các trận gần đây.

Ở tuổi 33, anh không còn là trung vệ dựa hoàn toàn vào sức mạnh và không chiến. Maguire thi đấu điềm tĩnh hơn, đọc tình huống tốt hơn và sử dụng kinh nghiệm để bù đắp tốc độ. Carrick thừa nhận Maguire đang ở “điểm ngọt” của sự nghiệp, nơi thể lực vẫn đảm bảo, còn kinh nghiệm đã đủ dày.

Manchester United cũng có lý do để cân nhắc gia hạn. Hàng thủ đội bóng đang biến động. Martinez tái phát chấn thương, De Ligt nghỉ dài hạn. Những cầu thủ trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven vẫn cần thời gian thích nghi. Trong bối cảnh ấy, một trung vệ giàu kinh nghiệm như Maguire trở nên đặc biệt quan trọng.

CLB muốn cắt giảm quỹ lương và có thể đề nghị điều chỉnh mức lương 180.000 bảng/tuần của anh. Nhưng việc sẵn sàng đàm phán cho thấy họ nhìn nhận lại giá trị của cầu thủ từng suýt bị đẩy đi.

Về phía Maguire, anh được cho là muốn ở lại vùng Tây Bắc nước Anh để gần gia đình. Hồi tháng 1, anh từ chối lời đề nghị từ AC Milan và CLB Al Qadsiah của Saudi Arabia. Ở giai đoạn này, sự ổn định có lẽ quan trọng hơn một bản hợp đồng hào nhoáng.

Phong độ hồi sinh cũng mở ra cơ hội ở đội tuyển. Thomas Tuchel được cho là đang theo dõi Maguire trong kế hoạch hướng đến World Cup. Sau khi lỡ Euro 2024 vì chấn thương, trung vệ người Anh rất khao khát góp mặt ở Bắc Mỹ.

Cựu đội trưởng Manchester United, Steve Bruce nhận định Maguire bị biến thành “vật tế thần” quá lâu. Theo ông, trung vệ này chưa bao giờ khiến CLB hay tuyển Anh thất vọng, và trung vệ thường đạt độ chín muộn hơn so với các vị trí khác.

Sự nghiệp của Maguire tại Old Trafford có thể kết thúc vào tháng 6. Nhưng hiện tại, viễn cảnh ấy không còn chắc chắn. Từ một cái tên bị nghi ngờ và la ó, anh tự kéo mình trở lại đội hình chính bằng sự bền bỉ và chuyên nghiệp.

Bóng đá luôn khắc nghiệt với những ai đứng ở tuyến phòng ngự. Một sai lầm có thể xóa nhòa 90 phút thi đấu ổn định. Nhưng chính ở vị trí ấy, kinh nghiệm và bản lĩnh mới được nhìn nhận rõ nhất. Và ở tuổi 33, Harry Maguire đang cho thấy anh chưa sẵn sàng rời sân khấu lớn theo cách lặng lẽ.