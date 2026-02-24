Maguire đã 'hoá giải' Everton như thế nào?

Harry Maguire đóng vai trò nền tảng giúp Manchester United đứng vững trước sức ép dồn dập của Everton ở trận đấu muộn của vòng 27 Premier League.

Maguire là lời giải cho các pha nhồi bóng bổng của Everton. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 24/2, Manchester United rời Hill Dickinson Stadium với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng từ ngôi sao vào sân thay người Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, phần việc nặng nhọc nhất lại nằm ở hàng thủ, nơi Everton liên tục tạo áp lực bằng những pha bóng bổng và các tình huống cố định.

Sau hiệp một thận trọng, đội chủ nhà đẩy cao cường độ. Họ thực hiện 10 quả phạt góc và liên tục đưa bóng vào khu vực 5m50. Senne Lammens có nhiều pha xử lý chắc chắn, nhưng phía trước anh là một hàng thủ chơi tập trung, với Maguire làm thủ lĩnh.

Trung vệ 32 tuổi có trận đấu đậm chất thể lực. Anh thực hiện 10 pha phá bóng, con số cao nhất trận và nhiều hơn gấp đôi bất kỳ đồng đội nào. Điều đó phản ánh áp lực lớn mà MU phải đối mặt trong nửa sau trận đấu.

Đáng chú ý, Maguire không cần đến các pha tắc bóng hay đánh chặn phức tạp. Anh không có cú block, không có pha cắt bóng và cũng không thực hiện pha xoạc bóng nào. Vai trò của Maguire nằm ở khả năng chọn vị trí và kiểm soát không gian, đặc biệt trong các tình huống không chiến.

Maguire tham gia 12 pha tranh chấp tay đôi, chỉ kém Casemiro trong đội hình MU. Anh thắng 9 lần, gồm 7/9 pha không chiến và 2/3 pha tranh chấp dưới mặt đất. Trước lối chơi nhồi bóng liên tục của Everton, đó là lời đáp trả thuyết phục.

Ở khâu triển khai bóng, Maguire chơi an toàn. Anh chuyền chính xác 43/55 lần, đạt tỷ lệ 78%. Trong 11 đường chuyền dài, chỉ hai lần tìm đúng mục tiêu. Trận đấu này không đòi hỏi Maguire phải sáng tạo, mà cần sự chắc chắn.

Khi Everton dồn toàn lực ở cuối trận, MU cần một điểm tựa bản lĩnh. Maguire đã làm tròn vai, giữ vững cấu trúc phòng ngự và bảo toàn 3 điểm quan trọng.

