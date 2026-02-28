Shearer thừa nhận đã sai về Sesko

Huyền thoại Alan Shearer cho rằng Benjamin Sesko đang hoàn thành tốt vai trò “siêu dự bị”, đồng thời khẳng định Michael Carrick đã mang lại cấu trúc và niềm tin giúp MU mơ về Champions League.

Sesko đang nỗ lực thích nghi với Manchester United.

Trong phần bình luận mới đây, cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer thừa nhận từng hoài nghi về mức phí mà Benjamin Sesko cập bến Manchester United, nhưng những gì chân sút người Slovenia thể hiện thời gian qua buộc ông phải nhìn nhận lại.

“Tôi chỉ trích mức giá Manchester United trả cho Benjamin Sesko. Nhưng cậu ấy đã thể hiện tốt mỗi khi được gọi vào sân”, Shearer nói.

Sesko chưa phải lựa chọn đá chính thường xuyên dưới thời Michael Carrick, song anh lại tạo dấu ấn rõ rệt mỗi khi vào sân từ ghế dự bị. Những bàn thắng quan trọng và nguồn năng lượng tích cực ở thời điểm trận đấu cần thay đổi nhịp điệu giúp tiền đạo này dần ghi điểm.

Theo Shearer, việc đánh giá một tiền đạo cần đặt trong bối cảnh cụ thể. “Rõ ràng phải có lý do khiến Carrick chưa để cậu ấy đá chính. Khi nào cậu ấy được ra sân 12 hoặc 15 trận liên tiếp, đó mới là thời điểm phù hợp để đưa ra kết luận toàn diện. Nhưng ở vai trò dự bị vào sân và ghi bàn, cậu ấy đang làm đúng nhiệm vụ của mình”, cựu danh thủ tuyển Anh nói.

Nhận định này phản ánh thực tế tại Old Trafford. Sesko chưa phải trung tâm trong hệ thống tấn công, nhưng đang đóng vai trò chiến thuật rõ ràng. Một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị có thể thay đổi cục diện luôn là tài sản quý, đặc biệt trong giai đoạn nước rút mùa giải.

Sesko khiến Shearer phải nhìn lại MU.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân của Sesko, Shearer dành lời khen cho Carrick. Theo ông, điều đáng nói nhất không nằm ở từng cái tên cụ thể mà ở cấu trúc chung mà HLV người Anh xây dựng.

“Carrick rõ ràng tạo dựng được niềm tin và một cấu trúc để các cầu thủ cảm thấy thoải mái khi tuân theo. Thật đáng kinh ngạc khi họ đạt được vị trí hiện tại. Họ làm được điều đó nhờ ông ấy, và chắc chắn họ sẽ không có vị trí đó nếu thiếu ông ấy”, Shearer nhấn mạnh.

Manchester United hiện cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu. Thay vì chơi cảm tính và dễ đánh mất thế trận như trước, đội bóng ưu tiên tính tổ chức và sự kỷ luật. Shearer cho rằng đó là nền tảng quan trọng cho cuộc đua đường dài.

“Họ đang tìm cách để thắng hoặc ít nhất không thua. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời”, ông nói thêm. “Carrick mang lại cho họ một cơ hội rất thực tế để giành vé dự Champions League”.

Trong bối cảnh cuộc đua top 4 ngày càng khốc liệt, sự ổn định chiến thuật có thể quan trọng hơn những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ. Sesko đang tận dụng tốt từng cơ hội ra sân, còn Carrick dần khẳng định dấu ấn của mình trên băng ghế chỉ đạo.

Câu chuyện của Manchester United lúc này không chỉ là những bàn thắng, mà là sự chuyển mình về tư duy thi đấu. Và như Shearer nhận định, khi một đội bóng biết cách “thắng hoặc không thua”, họ đã bước một chân vào cuộc chơi của những kẻ thực sự cạnh tranh danh hiệu.

Highlights Everton 0-1 Man Utd Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.