Tiền lệ Sharapova mở lối cho Malaysia?

Sau phiên điều trần ngày 26/2, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự kiến ra phán quyết trong khoảng một tuần tới về án phạt 12 tháng mà FIFA áp lên bảy cầu thủ Malaysia.

Số phận dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia sắp được phán quyết.

Tia hy vọng vẫn chưa tắt với bảy cầu thủ nhập tịch đang chờ cơ hội trở lại khoác áo đội tuyển Malaysia. Ngày 26/2, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã nghe các bên trình bày trong vụ kháng cáo liên quan đến án phạt do FIFA ban hành hồi tháng 9/2025.

Trước đó, FIFA cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ vì liên quan đến hồ sơ bị chỉnh sửa về điều kiện đủ tư cách thi đấu cho Malaysia. Cả các cầu thủ lẫn Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đều bị phạt tiền. FAM từng kháng cáo lên FIFA nhưng không thành công, buộc phải đưa vụ việc lên CAS.

Theo luật sư thể thao Richard Wee, có ba kịch bản có thể xảy ra: giữ nguyên án phạt, hủy bỏ hoàn toàn quyết định hoặc giảm nhẹ mức xử lý.

“CAS có thể giữ nguyên quyết định ban đầu, hoặc lật lại toàn bộ. Cũng có khả năng họ đưa ra phán quyết một phần, tức giảm mức độ nghiêm trọng của án phạt”, ông Wee nhận định.

Ông dẫn lại trường hợp của tay vợt Maria Sharapova, người từng được CAS giảm thời hạn cấm thi đấu sau khi kháng cáo. “Trong vụ đó, cô ấy không phủ nhận vi phạm mà tập trung vào việc tranh luận về thời hạn treo vợt. Kết quả là án phạt được rút ngắn”, Wee nói.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng mỗi vụ việc có bối cảnh và căn cứ pháp lý riêng. Đội ngũ luật sư của FAM nhiều khả năng sẽ lập luận rằng liên đoàn đã hành động thiện chí, dựa trên các tài liệu chính thức và thông tin từ đại diện cầu thủ để tin rằng các yêu cầu về tư cách thi đấu đã được đáp ứng.

“Tôi không có quyền tiếp cận hồ sơ chi tiết. Tôi chỉ có thể bình luận dựa trên thông tin công khai. Các luật sư của FAM là những người chuyên nghiệp và mọi lập luận đều sẽ được hội đồng trọng tài cân nhắc kỹ lưỡng”, ông Wee nói thêm.

Ba trọng tài của CAS sẽ xem xét toàn bộ tài liệu và lập luận trước khi đưa ra quyết định. Theo ông Wee, việc chờ đợi khoảng một tuần sau phiên điều trần là điều bình thường trong quy trình trọng tài.

CAS sẽ đưa ra phán quyết về trường hợp của các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Trong khi đó, đại diện truyền thông của CAS, Vanessa Tracey, cho biết phán quyết sơ bộ - chưa kèm theo phần giải thích chi tiết - dự kiến được công bố trong tuần tới.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Joao Figueiredo, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado. Ngày 28/1, họ được CAS chấp thuận tạm hoãn thi hành án, cho phép trở lại thi đấu trong thời gian chờ kết quả cuối cùng.

Phán quyết sắp tới không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp của từng cầu thủ, mà còn tác động trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của bóng đá Malaysia thời gian tới. CAS có thể giữ nguyên án phạt, cũng có thể mở ra cơ hội mới. Câu trả lời sẽ sớm được đưa ra trong ít ngày tới.