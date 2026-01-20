Đình Bắc sẽ là chìa khóa trước U23 Trung Quốc

Nguyễn Đình Bắc đang là nhân tố tạo khác biệt rõ rệt nhất của U23 Việt Nam tại giải U23 Asian Cup 2026, và có thể là nhân tố định đoạt trận bán kết gặp U23 Trung Quốc.

Đình Bắc là ngôi sao được kỳ vọng nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu này.

Từ đầu giải, Đình Bắc trực tiếp (ghi bàn hoặc kiến tạo) in dấu giày vào 50% (4/8) bàn thắng của U23 Việt Nam, con số cho thấy tầm quan trọng của ngôi sao đang chơi cho CLB Công An Hà Nội.

Chân sút hiệu quả hàng đầu giải

Đình Bắc hiện có tổng cộng 3 bàn thắng sau 4 trận, ngang bằng với hai chân sút Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản) và Amoori Faisal Mutshar Al Lami (U23 Iraq) trong danh sách Vua phá lưới.

Hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải tính đến hiện tại là Leonardo Farah (U23 Lebanon) và Ali Al Azaizeh (U23 Jordan), nhưng cả hai đội bóng này đều bị loại.

Ngoài 3 bàn thắng, Đình Bắc còn có 1 kiến tạo, và nhiều lần tạo cơ hội cho đồng đội từ đầu giải. Có thể nói, chân sút mang áo số 7 chính là niềm cảm hứng lớn trên hàng công U23 Việt Nam, không chỉ ở giải đấu này, mà ngay từ SEA Games 33.

U23 Việt Nam đang là đội sở hữu hàng công hiệu quả thứ hai ở giải, với 8 bàn thắng sau 4 trận, chỉ kém đội có hàng công tốt nhất giải là U23 Nhật Bản (11 bàn).

Kỹ thuật cá nhân, tốc độ bứt phá, khả năng xử lý một đối một tự tin giúp Đình Bắc gây khó cho các hàng thủ ở giải châu Á.

Thử thách lớn

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc sẽ là thử thách hoàn toàn khác. U23 Trung Quốc chưa thủng lưới bàn nào sau vòng bảng và tứ kết (thắng Uzbekistan bằng penalty sau 0-0 ở 120 phút).

Đây là đội duy nhất giữ sạch lưới tại giải, và họ đã lập kỷ lục mới với thành tích 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Khả năng cao U23 Trung Quốc sẽ tiếp tục chọn lối chơi lùi sâu, phòng ngự chặt trước U23 Việt Nam.

Đình Bắc đang có phong độ cao ở giải U23 châu Á.

Khi đó, Đình Bắc chính là giải pháp đột biến cho HLV Kim Sang-sik, bởi những pha rê bóng, cắt vào trong, hoặc phối hợp một chạm nhanh có thể làm xộc xệch khối phòng ngự số đông của đối thủ.

Khả năng dứt điểm đa dạng, cùng sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả biên hoặc trung lộ sẽ là "vũ khí" của Đình Bắc trước hàng thủ tốt nhất giải.

Khác với trận gặp U23 UAE, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ tận dụng Đình Bắc từ đầu nếu chân sút này hoàn toàn bình phục, thay vì chờ hiệp 2 như trận trước.

Nếu Đình Bắc tiếp tục bùng nổ, U23 Việt Nam hoàn toàn có cửa viết tiếp lịch sử, qua đó vào chung kết châu Á lần đầu sau 8 năm.

