Bán kết U23 châu Á: Vì sao khách Trung Quốc đến Việt Nam đông nhất?

Trước cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, bức tranh du lịch giữa 2 quốc gia cũng cho thấy nhiều chuyển động đáng chú ý.

Chuyến tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc phục hồi từ tháng 5/2025 sau gián đoạn do Covid-19. Ảnh: Xinhua/Lu Boan.

22h30 ngày 20/1 (giờ Hà Nội), trận bán kết U23 châu Á sẽ chứng kiến màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ 2 nước.

Không chỉ dừng lại ở thể thao, mối liên kết giữa Việt Nam và Trung Quốc còn thể hiện rõ qua những dòng chảy du lịch đang gia tăng mạnh mẽ theo cả hai chiều.

"Ngôi vương"

Trung Quốc mở cửa biên giới từ đầu năm 2023 sau đại dịch Covid-19, song trong hai năm 2023-2024, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam chưa thể phục hồi về mức đỉnh năm 2019. Trong giai đoạn này, Hàn Quốc duy trì vị trí thị trường gửi khách lớn nhất.

Bước sang năm 2025, cục diện đã thay đổi. Trung Quốc vượt Hàn Quốc, trở lại vị trí dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Việt Nam. Theo Bloomberg, Việt Nam đã vượt Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc.

LƯỢNG KHÁCH TRUNG QUỐC ĐẾN VIỆT NAM 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Triệu lượt 1.77 2.69 4 4.96 5.8 0.87 0 0.12 1.74 3.73 5.3

Cụ thể, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với khoảng 5,3 triệu lượt trong năm 2025, chiếm gần 1/4 tổng lượng khách quốc tế. Con số này cao hơn lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan, chỉ đạt khoảng 4,5 triệu lượt trong cùng kỳ.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc cũng xếp Việt Nam vào nhóm điểm đến quốc tế được du khách nước này ưa chuộng, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Australia, Campuchia và Nga.

"Khách Trung Quốc tăng mạnh cả về số lượng lẫn tần suất chuyến bay", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, nói với Tri Thức - Znews.

Theo bà Thu, khách Trung Quốc chủ yếu tập trung vào các tuyến biển nghỉ dưỡng như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, cùng các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Tệp khách này chiếm số lượng lớn ở nhóm nghỉ dưỡng - mua sắm. Dù mức chi tiêu cá nhân thấp hơn khách Hàn Quốc hay Âu - Mỹ, tổng doanh thu vẫn cao nhờ quy mô và các dịch vụ cộng thêm.

Đáng chú ý, nhóm khách Trung Quốc trung và cao cấp đang tăng nhanh. Họ đi theo nhóm nhỏ hoặc gia đình, ưa chuộng golf, wellness và resort hạng sang, với mức chi tiêu tiệm cận khách Hàn Quốc và Nhật Bản.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh, du lịch Việt Nam có nhiều lợi thế hấp dẫn khách Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài kết nối hàng không, hai nước còn có lợi thế về du lịch đường bộ và đường biển, cùng việc khôi phục tuyến đường sắt liên vận sau 5 năm gián đoạn vì Covid-19.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục triển khai các tuyến giao thông kết nối giữa tỉnh Vân Nam, Quảng Tây với nhiều địa phương của Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch song phương.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho rằng có 3 yếu tố chính thúc đẩy lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng mạnh.

Hạ tầng hàng không được mở rộng

Chính sách visa được cải thiện rõ rệt

Doanh nghiệp, chuyên gia và học sinh - sinh viên Trung Quốc đổ xô đến Việt Nam

Vợ chồng du khách Trung Quốc tham quan TP.HCM, tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trung Quốc chưa bao giờ hết "hot"

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc luôn nằm trong nhóm điểm đến được du khách Việt Nam quan tâm hàng đầu.

Hiện các báo cáo chính thống về số lượng người Việt đi du lịch Trung Quốc năm 2025 chưa được công bố rộng rãi, song xu hướng phục hồi được ghi nhận rõ rệt.

Sự mở cửa mạnh mẽ của du lịch quốc tế, cùng việc cải thiện kết nối hàng không và chính sách visa, đang thúc đẩy nhu cầu du lịch Trung Quốc của người Việt.

"Sự bùng nổ của du lịch Trung Quốc đến từ chính sách visa nới lỏng, giá tour cạnh tranh, đường bay phục hồi và sự lan tỏa hình ảnh điểm đến trên mạng xã hội. Trung Quốc giờ không còn là nơi xa lạ, mà là lựa chọn hợp lý cho cả gia đình lẫn người trẻ", ông Phạm Văn Bẩy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội, nhận định.

Du khách Việt khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn. Ảnh: Duy Hiệu, Phương Lâm.

Khách Việt đi Trung Quốc ngày càng đa dạng về ngân sách và mức chi tiêu, với các tour giá thấp chỉ từ khoảng 3 triệu đồng. Thay vì tập trung vào những hành trình đắt đỏ, du khách Việt có xu hướng lựa chọn nhiều phân khúc giá khác nhau, ưu tiên các sản phẩm tiết kiệm và linh hoạt.

Bên cạnh các điểm đến quen thuộc như Thượng Hải, Bắc Kinh hay Trương Gia Giới, nhiều du khách Việt chuyển sang khám phá những địa phương ít nổi tiếng hơn.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch, khi khách Việt ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa, sẵn sàng chi trả cho những hành trình khác biệt thay vì chỉ theo các tuyến truyền thống.

Du khách Việt trải nghiệm cưỡi lạc đà tại sa mạc Vọng Âm (khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc), nơi có khí hậu mát mẻ, dễ chịu, thậm chí có lúc se lạnh. Ảnh: Quỳnh Trang.

Để tạo điều kiện cho du khách quốc tế, Trung Quốc cũng áp dụng nhiều chính sách nhập cảnh linh hoạt cho du khách quốc tế.

Du khách mang hộ chiếu của 55 quốc gia được phép quá cảnh bằng đường hàng không tại hơn 60 cửa khẩu thuộc 24 tỉnh, thành, với thời gian lưu trú tối đa 10 ngày nếu có vé đi tiếp đến quốc gia thứ 3

được phép quá cảnh bằng đường hàng không tại hơn 60 cửa khẩu thuộc 24 tỉnh, thành, với thời gian lưu trú tối đa 10 ngày nếu có vé đi tiếp đến quốc gia thứ 3 Du khách quốc tế có thể quá cảnh tối đa 24 giờ tại các sân bay Trung Quốc mà không cần visa

tại các sân bay Trung Quốc mà không cần visa Tỉnh đảo Hải Nam cho phép công dân của 59 quốc gia nhập cảnh không visa và lưu trú đến 30 ngày nếu đến qua các sân bay hoặc cảng biển tại Tam Á hoặc Hải Khẩu, với điều kiện chỉ di chuyển trong phạm vi tỉnh này

cho phép công dân của 59 quốc gia nhập cảnh không visa và lưu trú đến 30 ngày nếu đến qua các sân bay hoặc cảng biển tại Tam Á hoặc Hải Khẩu, với điều kiện chỉ di chuyển trong phạm vi tỉnh này Du khách quốc tế cũng có thể tham gia tour nhóm từ Hong Kong hoặc Macau để vào tỉnh Quảng Đông trong tối đa 6 ngày, hoặc đi theo nhóm nhỏ đến Quế Lâm (Quảng Tây) và Tây Song Bản Nạp (Vân Nam) mà không cần visa

trong tối đa 6 ngày, hoặc đi theo nhóm nhỏ đến Quế Lâm (Quảng Tây) và Tây Song Bản Nạp (Vân Nam) mà không cần visa Với du lịch tàu biển, khách quốc tế đến Trung Quốc bằng du thuyền có thể lưu trú tối đa 15 ngày không visa