U23 Trung Quốc cao tay hơn Việt Nam

Toàn thắng cả 4 trận trước đó, vì thế thất bại trước đối thủ chỉ có đúng 1 chiến thắng ở vòng bảng để lại cảm giác hụt hẫng lớn với người hâm mộ U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn trước U23 Trung Quốc.

Tuy nhiên, cả HLV Kim Sang-sik lẫn các học trò không đáng bị trách móc, bởi họ đã chiến đấu bằng những gì có thể. Dưới góc độ chuyên môn thuần túy, cần thẳng thắn thừa nhận rằng U23 Trung Quốc là đội chơi hay hơn trong trận bán kết này.

HLV U23 Trung Quốc cao tay hơn

Phòng ngự chặt chẽ, ưu tiên an toàn là kim chỉ nam xuyên suốt trong lối chơi của U23 Trung Quốc. Ngay cả trước U23 Thái Lan, đội vừa bại dưới tay U23 Việt Nam tại SEA Games 33, HLV Antonio Puche vẫn trung thành tuyệt đối với triết lý ấy và chấp nhận một trận hòa 0-0.

Trên hành trình vào bán kết, U23 Trung Quốc liên tục ru ngủ đối thủ bằng cách chơi kín kẽ, chặt chẽ, khiến nhiều người tin rằng họ sẽ tiếp tục giữ nguyên cách tiếp cận này, bởi từ bỏ một hệ thống đã xây dựng công phu luôn tiềm ẩn rủi ro.

Hiểu Minh chấn thương càng đẩy U23 Việt Nam vào thế khó.

Theo cách ví von của giới mộ điệu, đây còn là cuộc đấu trí giữa "ma thuật" của HLV Kim Sang-sik và "phép thuật" của HLV Antonio Puche. Và lần này, ông Puche cho thấy sự cao tay hơn.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thay tới 6 vị trí so với đội hình từng tử thủ trước U23 Uzbekistan tại tứ kết, gửi đi thông điệp rõ ràng về sự thay đổi lối chơi, đặc biệt ở mặt trận tấn công. U23 Trung Quốc chứng minh họ không chỉ biết phòng ngự mà còn sẵn sàng biến hóa khi cần, và cú đánh úp ấy đã khiến U23 Việt Nam thật sự bất ngờ.

Việc U23 Trung Quốc kiểm soát bóng tới 63% trong hiệp một, con số họ chưa từng đạt được trước đó, là minh chứng rõ nét. Lối chơi áp đảo, tập trung kiểm soát khu trung tuyến đẩy U23 Việt Nam vào thế bị động.

Ngay cả Minh Phúc và Văn Khang, những cầu thủ thường xuyên dâng cao, cũng phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, cho thấy sự lép vế rõ rệt. Việc mất trung vệ trụ cột Hiểu Minh từ phút 30 càng khiến hàng thủ U23 Việt Nam thêm mong manh.

Sang hiệp hai, tỷ lệ kiểm soát bóng 63% thuộc về U23 Việt Nam, nhưng con số ấy gần như vô nghĩa. U23 Trung Quốc sớm định đoạt trận đấu chỉ trong hơn 5 phút đầu hiệp bằng hai bàn thắng.

Sau đó, họ chủ động nhường thế trận, để U23 Việt Nam cầm bóng trong vô vọng. Khi buộc phải chạy theo nhịp chơi của đối thủ, rất khó tạo ra khác biệt, dù thời lượng kiểm soát bóng có lớn đến đâu.

Bất lực trong điều chỉnh

Khi kế hoạch bị phá sản từ hiệp một, kỳ vọng được đặt vào những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik sau giờ nghỉ. Trước đó, các sự thay người của U23 Việt Nam thường mang lại hiệu quả rõ rệt, nên việc tung hàng loạt nhân tố mới đầu hiệp hai từng gợi lại ký ức về màn ngược dòng trước U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.

U23 Việt Nam nỗ lực thay đổi sau khi thủng lưới nhưng bất thành.

Tuy nhiên, U23 Trung Quốc vượt trội hơn về trình độ, kỹ năng, thể lực, thể hình và sở hữu một bộ não chiến thuật thực dụng nhưng linh hoạt trên băng ghế huấn luyện. Tất cả tạo thành rào cản lớn, khiến U23 Việt Nam gần như không thể phát huy sức mạnh.

Đình Bắc mờ nhạt sau khi vào sân, dấu ấn đáng kể chỉ là cú dứt điểm trong vòng cấm bị hậu vệ đối phương cản phá. Những Thanh Nhàn, Quốc Việt, Văn Thuận… cũng không để lại tình huống xử lý đáng chú ý.

Thống kê cho thấy sự chênh lệch rõ ràng. U23 Trung Quốc có 7 cú sút trúng đích và 12 pha dứt điểm, trong khi U23 Việt Nam chỉ tạo ra 2 cơ hội thật sự nguy hiểm, dù chơi với 4 mũi tấn công trên sân.

Dẫu vậy, việc U23 Việt Nam vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để tiến sâu đã là kết quả vượt xa kỳ vọng, nhất là khi họ vừa tiêu hao rất nhiều thể lực để giành HCV SEA Games 33 chưa đầy hai tuần trước giải.

Nhìn nhận "thất bại toàn tập" trước U23 Trung Quốc không nhằm chỉ trích, mà để xem đó như một bài học cần thiết, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik soi lại mình, trưởng thành hơn cả trong cách chơi lẫn tư duy chiến thuật.

