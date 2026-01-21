HLV U23 Trung Quốc nói gì khi thắng U23 Việt Nam?

HLV Antonio Puche cho rằng khả năng kiểm soát bóng và duy trì sức ép liên tục là chìa khóa giúp U23 Trung Quốc thắng thuyết phục U23 Việt Nam 3-0 ở bán kết U23 châu Á đêm 20/1.

HLV Antonio Puche khẳng định U23 Trung Quốc có trận đấu ở đẳng cấp cao.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh triết lý thi đấu mà ông và ban huấn luyện xây dựng cho các học trò. "Chúng tôi cố gắng tổ chức đội hình thật tốt, nhưng điều quan trọng nhất là giữ bóng càng lâu càng tốt trên phần sân đối phương. Khi làm được điều đó, chúng tôi luôn chiếm ưu thế trong những pha bóng hai và dễ dàng giành lại quyền kiểm soát", HLV Puche chia sẻ điềm tĩnh.

Theo ông, U23 Trung Quốc bước vào trận đấu với ý tưởng rõ ràng là kiểm soát thế trận, làm chủ nhịp độ và tổ chức tấn công liên tục. "Chúng tôi muốn kiểm soát bóng, điều khiển trận đấu rồi tấn công nhiều nhất có thể. Đó là kế hoạch từ đầu và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt", ông khẳng định.

HLV Puche không giấu được sự tự hào khi nói về màn trình diễn của học trò. Ông đánh giá U23 Trung Quốc chơi ở đẳng cấp cao, thể hiện sự chủ động cả khi có bóng lẫn lúc phòng ngự. Hướng về trận chung kết gặp U23 Nhật Bản, HLV Puche cho biết toàn đội sẽ dành thời gian ngắn để tận hưởng chiến thắng lịch sử trước khi tập trung cho thử thách lớn tiếp theo.

Ở bán kết, U23 Việt Nam gặp nhiều bất lợi khi trung vệ Hiểu Minh chấn thương sớm, khiến hệ thống phòng ngự bị xáo trộn. Sang hiệp hai, đội bóng áo đỏ càng khó khăn hơn sau chiếc thẻ đỏ của Lý Đức, tạo điều kiện để U23 Trung Quốc tận dụng cơ hội và thắng 3-0, qua đó lần đầu tiên vào chung kết giải U23 châu Á.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

