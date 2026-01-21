Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ Việt Nam

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Kim Sang-sik không giấu được nỗi buồn khi U23 Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết U23 châu Á, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

HLV Kim khẳng định toàn đội sẽ tập trung cho trận tranh hạng 3.

"Chúng tôi không thể giành chiến thắng nên tôi thật sự rất tiếc. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ vì chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Các em trải qua một trận đấu cực kỳ vất vả, đặc biệt trong hoàn cảnh thi đấu thiếu người nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam", HLV Kim chia sẻ torng buổi họp báo sau trận.

Phân tích nguyên nhân khiến U23 Việt Nam rơi vào thế bất lợi, chiến lược gia 49 tuổi thẳng thắn thừa nhận mọi thứ vượt ngoài toan tính. "Bóng đá luôn có những kịch bản không thể lường trước. Chúng tôi có kế hoạch, nhưng diễn biến trên sân không đi theo đúng dự định. Việc nhận bàn thua sớm trong hiệp hai khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn tới những tình huống xử lý không còn chính xác".

HLV Kim cũng lý giải quyết định sử dụng nhân sự, đặc biệt là trường hợp của Đình Bắc. Theo ông, kế hoạch ban đầu là tung tiền đạo này vào sân trong hiệp hai, nhưng chấn thương nghiêm trọng của Hiểu Minh ngay trong hiệp một buộc ban huấn luyện phải thay đổi toàn bộ phương án chiến thuật.

Kim Sang-sik anh 1

HLV Kim khẳng định các học trò đã thi đấu tốt.

Dù thất bại, HLV Kim Sang-sik vẫn hài lòng với hành trình của đội bóng. "Từ đầu giải đến nay, chúng tôi liên tục đối đầu với những đối thủ rất mạnh. Các cầu thủ đã thi đấu tốt và cho thấy tinh thần đáng khen. Dĩ nhiên, sau giải đấu này, toàn đội vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.".

Thuyền trưởng U23 Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu phía trước: "Chúng tôi buồn vì thua trận, nhưng giải đấu vẫn chưa kết thúc. Toàn đội sẽ tập trung tối đa cho trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc và nỗ lực mang về kết quả tốt nhất".

Rạng sáng 21/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải châu Á. Với lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học và hiệu quả, U23 Trung Quốc giành chiến thắng thuyết phục để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chung kết giải châu Á.

U23 Việt Nam còn trận tranh hạng ba với Hàn Quốc vào ngày 23/1. Một ngày sau là trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

Minh Nghi

Kim Sang-sik Kim Sang-sik

    Đọc tiếp

