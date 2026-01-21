Báo Trung Quốc nói gì sau trận thắng U23 Việt Nam?

Truyền thông và mạng xã hội Trung Quốc đồng loạt đánh giá chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam là bước ngoặt chiến thuật và tinh thần, đưa U23 Trung Quốc lần đầu vào chung kết U23 châu Á.

U23 Trung Quốc có chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam.

Sau chiến thắng 3-0 ở bán kết, U23 Trung Quốc nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí và người hâm mộ trong nước. Trên Sina Sports, trận đấu được mô tả là “chiến thắng mang tính lịch sử”, không chỉ bởi tỷ số, mà còn vì cách đội bóng trẻ Trung Quốc áp đặt thế trận trước một đối thủ được đánh giá rất cao là U23 Việt Nam.

Sina nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam chính là “bài kiểm tra khó nhất” của U23 Trung Quốc từ đầu giải. Việc vượt qua đối thủ Đông Nam Á với tỷ số đậm, trong bối cảnh trước trận phần lớn giới chuyên môn châu Á đánh giá Việt Nam ở cửa trên, được xem là minh chứng cho sự tiến bộ rõ rệt của bóng đá trẻ Trung Quốc.

Nhiều bài viết chỉ ra rằng bàn mở tỷ số từ tình huống cố định phá vỡ hoàn toàn thế trận cân bằng, tạo điều kiện để U23 Trung Quốc kiểm soát trận đấu theo cách họ mong muốn.

Các phân tích trên Sina cũng dành nhiều dung lượng cho yếu tố chiến thuật. Đội bóng của HLV Antonio Puche được khen ngợi vì lựa chọn pressing tầm cao, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt để cắt nhịp kiểm soát bóng của U23 Việt Nam.

Theo đánh giá của báo Trung Quốc, đây là khác biệt lớn nhất so với lối chơi thận trọng mà U23 Trung Quốc thể hiện ở các vòng trước.

Không chỉ báo chí, mạng xã hội Trung Quốc cũng bùng nổ sau trận. Trên Weibo, các từ khóa liên quan đến chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam nhanh chóng leo lên nhóm tìm kiếm thịnh hành.

Nhiều người hâm mộ gọi đây là “đêm không ngủ” của bóng đá trẻ Trung Quốc, khi đội U23 lần đầu tiên giành quyền vào chung kết giải châu lục.

Đáng chú ý, bên cạnh sự phấn khích, không ít ý kiến trên Weibo thể hiện sự tôn trọng dành cho U23 Việt Nam. Một số bình luận cho rằng Việt Nam là đội bóng có tổ chức tốt, kỹ thuật ổn và chỉ thực sự sụp đổ khi không còn giữ được thế cân bằng sau bàn thua đầu tiên.

Có ý kiến nhận định nếu không bị thủng lưới sớm, trận đấu có thể đã diễn ra theo kịch bản khó lường hơn.

Truyền thông Trung Quốc cũng nhìn nhận chiến thắng này không đơn thuần đến từ sự bùng nổ nhất thời. Việc duy trì cường độ pressing cao, khả năng chuyển trạng thái nhanh và nền tảng thể lực tốt được xem là cơ sở để U23 Trung Quốc tin vào một tương lai tích cực hơn, ít nhất ở cấp độ trẻ.

Từ góc nhìn Trung Quốc, U23 Việt Nam không phải “bại tướng dễ chơi”, mà là đối thủ bản lề giúp họ vượt qua rào cản tâm lý lớn nhất. Chiến thắng ấy, theo Sina, không chỉ đưa U23 Trung Quốc vào chung kết, mà còn giúp bóng đá trẻ nước này tìm lại niềm tin đã đánh mất suốt nhiều năm qua.