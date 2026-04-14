Bãi biển ở Lâm Đồng ngập rác

Ghi nhận tại khu vực ven bãi biển trước thôn Hải Tân 3, xã Phan Rí Cửa ( tỉnh Lâm Đồng ), rác sinh hoạt, túi ni lông, chai nhựa, lưới đánh cá hư hỏng cùng nhiều loại chất thải khác nằm ngổn ngang, tích tụ thành từng mảng lớn.

Nhiều đoạn bãi biển gần như không còn chỗ trống, rác phủ kín mặt cát và bốc mùi hôi khó chịu.

Ông Nguyễn Văn Thứ (thôn Sông Thanh 1, xã Phan Rí Cửa) cho biết tình trạng rác thải ngập bãi biển đã kéo dài nhiều năm qua nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đứng ra xử lý triệt để.

Theo ông Thứ, nguyên nhân khiến rác thải ngày càng nghiêm trọng do công tác thu gom rác tại khu vực ven biển gặp nhiều khó khăn. Xe thu gom rác không thể vào tận nơi nên người dân thường xuyên mang rác ra bờ biển hoặc đổ thẳng xuống biển, lâu ngày hình thành các "điểm nóng" ô nhiễm kéo dài nhiều km.

"Rác dạt vào bờ ngày càng nhiều, có thời điểm phủ kín cả bãi cát, bốc mùi hôi rất khó chịu. Tình trạng này kéo dài nhiều năm rồi nhưng chưa thấy ai đứng ra dọn dẹp, xử lý dứt điểm", ông Thứ nói.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cư dân ven biển, việc bãi biển ngập rác còn đe dọa trực tiếp hoạt động du lịch địa phương. Chị Huyền Trang (du khách đến từ TP.HCM) cho biết gia đình chị ngán ngẩm trước cảnh tượng rác thải la liệt.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Phan Rí Cửa, cho biết dọc tuyến đường thôn Hải Tân 3, hiện đơn vị thu gom rác chỉ tổ chức thu gom 3 lần/tuần. Trong khi đó, lượng rác thải sinh hoạt của người dân phát sinh hàng ngày lớn, dẫn đến tình trạng rác bị tồn đọng.

Theo ông Thành, do thu gom không kịp nên nhiều hộ dân tập kết rác không đúng nơi quy định, thậm chí vứt tràn lan ra khu vực ven đường, ven biển, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.

"Hiện đơn vị đã phối hợp bên thu gom rác khảo sát thực tế, xác định các điểm 'nghẽn' để có phương án, giải pháp kiến nghị UBND xã giải quyết dứt điểm tình trạng rác thải ven biển trước thềm mùa du lịch cao điểm", ông Thành cho hay.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'