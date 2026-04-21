Lễ 30/4 đi đâu nếu sợ 'biển người'?

Trong khi nhiều người đổ về các điểm du lịch nổi tiếng dịp 30/4, số khác lại tìm đến những nơi yên tĩnh hơn như bản làng vùng cao, hồ giữa núi rừng hay những bãi biển vắng.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 luôn là mùa cao điểm của du lịch nội địa. Các thành phố biển, điểm đến nổi tiếng hay khu nghỉ dưỡng quen thuộc thường rơi vào tình trạng kín phòng, quá tải dịch vụ. Tuy nhiên, nếu chọn những địa điểm chưa khai thác du lịch đại trà hoặc đi theo hướng trải nghiệm thiên nhiên, du khách vẫn có thể tìm được những nơi đủ yên tĩnh để tận hưởng kỳ nghỉ.

Dưới đây là một số gợi ý trải dài từ Bắc vào Nam mà Tri Thức - Znews gợi ý cho bạn.

Lên Bản Liền hái chè, trải nghiệm cuộc sống vùng cao

Xe giường nằm, sau đó di chuyển bằng taxi hoặc xe ôm. Đặc sản nên thử: Chả sắn, rau rừng, thịt lợn bản…

Chả sắn, rau rừng, thịt lợn bản… Lưu trú: Bản Liền Pine Homestay, Bản Liền Forest Homestay, Vàng Bình Homestay, Hướng Hoan Homestay…

Bản Liền Pine Homestay, Bản Liền Forest Homestay, Vàng Bình Homestay, Hướng Hoan Homestay… Giá phòng: 150.000 đồng/người (phòng tập thể), 400.000-600.000 đồng/đêm (phòng riêng).

Bản Liền (Lào Cai) là điểm đến được nhắc đến nhiều hơn thời gian gần đây, nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh nhờ định hướng phát triển du lịch gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Nằm giáp Tuyên Quang, khu vực này có địa hình đồi núi trùng điệp, khí hậu mát mẻ quanh năm, phù hợp cho những chuyến đi "trốn nóng" dịp đầu hè.

Thời điểm 30/4, Bản Liền bước vào mùa đẹp nhất với nương chè xanh mướt đang vào vụ thu hái, thác nước chảy mạnh và không khí trong lành. Du khách có thể tham gia hái chè, trekking núi rừng hoặc trải nghiệm đời sống của người Tày - những hoạt động mang tính khám phá, khác với kiểu du lịch nghỉ dưỡng quen thuộc.

Trải nghiệm Na Hang - "Hạ Long trên cạn" giữa núi rừng Tuyên Quang

Xe khách, ôtô cá nhân, xe máy. Đặc sản nên thử: Cá hồ nướng, lợn bản, măng rừng…

Cá hồ nướng, lợn bản, măng rừng… Lưu trú: Homestay Na Hang, Tam Giac Mach Hotel, Bản Né Homestay, Homestay Mộc.

Homestay Na Hang, Tam Giac Mach Hotel, Bản Né Homestay, Homestay Mộc. Giá phòng: 200.000-500.000 đồng/đêm.

Na Hang (Tuyên Quang) là một trong những điểm đến được ví như "Hạ Long trên cạn" hay "hòn ngọc xanh" giữa rừng già nhờ hệ thống hồ nước rộng lớn xen kẽ núi đá vôi. Cảnh quan nơi đây mang vẻ đẹp hùng vĩ nhưng vẫn giữ được sự yên bình, chưa bị khai thác quá mức về du lịch đại trà.

Dịp 30/4, thời tiết ở Na Hang khá dễ chịu, thích hợp cho các hoạt động đi thuyền trên hồ, khám phá thác nước hay trekking trong khu bảo tồn thiên nhiên. Khu vực này từng được công nhận là Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt, góp phần thu hút du khách nhưng vẫn chưa rơi vào tình trạng quá tải.

Ghé hồ Tà Đùng - "vịnh Hạ Long của Tây Nguyên"

Xe khách, xe du lịch ghép đoàn hoặc thuê xe riêng. Đặc sản nên thử: Gà nướng, cơm lam, cá hồ…

Gà nướng, cơm lam, cá hồ… Lưu trú: Tà Đùng May Farm, Homestay A Suý Tà Đùng, Gia Huan Homestay - Tà Đùng.

Tà Đùng May Farm, Homestay A Suý Tà Đùng, Gia Huan Homestay - Tà Đùng. Giá phòng: 550.000-800.000 đồng/đêm.

Hồ Tà Đùng (Lâm Đồng) gây ấn tượng với hàng chục đảo nhỏ nổi trên mặt nước, tạo nên khung cảnh được ví như "vịnh Hạ Long của Tây Nguyên". Không gian rộng, thoáng và còn khá hoang sơ giúp nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tránh xa đám đông.

Du khách đến Tà Đùng thường dành thời gian săn mây buổi sáng, ngắm hoàng hôn trên hồ hoặc nghỉ tại các homestay giữa thiên nhiên. Khu vực này từng được nhiều tạp chí du lịch trong nước đánh giá là điểm đến mới nổi, nhưng lượng khách vẫn chưa quá đông so với các địa danh nổi tiếng khác.

Khám phá A Lưới, một góc khác của du lịch Huế

Từ Huế đi xe máy hoặc ôtô. Đặc sản nên thử: Thịt nướng, cơm lam, rau rừng…

Thịt nướng, cơm lam, rau rừng… Lưu trú: Homestay A Lưới - Hương Danh, Mường A Lưới Homestay, Thanh Quang Guest House.

Homestay A Lưới - Hương Danh, Mường A Lưới Homestay, Thanh Quang Guest House. Giá phòng: 150.000/người (phòng tập thể), 500.000 - 1.000.000 đồng/đêm (phòng riêng).

Nếu đã quen với hình ảnh Huế trầm mặc bên sông Hương, khu vực A Lưới sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 70 km, đây là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn giữ được nét sinh hoạt truyền thống.

Cảnh quan thiên nhiên ở A Lưới nổi bật với rừng, thác và những cung đường đèo. Dịp 30/4, thời tiết không quá nóng, phù hợp cho các hoạt động khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa bản địa. Do chưa phát triển du lịch đại trà, nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh, phù hợp với những chuyến đi trải nghiệm.

Vi vu Tam Kỳ - biển vắng gần Đà Nẵng

Từ Đà Nẵng đi ôtô hoặc xe máy khoảng 1-1,5 giờ. Đặc sản nên thử: Hải sản, mì !uảng, cơm gà, mít hong, bánh đập…

Hải sản, mì !uảng, cơm gà, mít hong, bánh đập… Lưu trú: Golden Lantern Tam Thanh Homestay, Cảnh Tiên Homestay Tam Thanh Beach, Sky House Apartment, Tam Thanh Beach Resort & Spa…

Golden Lantern Tam Thanh Homestay, Cảnh Tiên Homestay Tam Thanh Beach, Sky House Apartment, Tam Thanh Beach Resort & Spa… Giá phòng: 500.000 - 1,2 triệu đồng/đêm.

Trong khi Đà Nẵng và Hội An thường đông khách dịp lễ, Tam Kỳ (Đà Nẵng) lại là lựa chọn nhẹ nhàng hơn với bãi biển rộng và ít người. Không gian thoáng, nhịp sống chậm giúp nơi đây phù hợp cho những chuyến nghỉ ngắn ngày.

Ngoài bãi biển, Tam Kỳ còn có làng bích họa Tam Thanh, một điểm check-in quen thuộc nhưng không quá đông đúc. Địa điểm này từng được định hướng phát triển du lịch cộng đồng, nhờ đó vẫn giữ được sự giản dị, gần gũi và giá cả dễ chịu.