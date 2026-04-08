Dịp 30/4 đi đâu nếu không muốn quá xa Hà Nội?

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các điểm đến quanh Hà Nội hút khách nhờ quãng đường ngắn, lịch trình linh hoạt cùng hoạt động đa dạng, phù hợp cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đến gần, kéo theo nhu cầu tìm kiếm nơi du lịch tăng cao. Trong bối cảnh giá vé máy bay leo thang, không ít người chuyển hướng sang các hành trình ngắn ngày, ưu tiên những địa điểm gần nơi sinh sống.

Đối với những ai sống tại Hà Nội, Tri Thức - Znews gợi ý 5 địa điểm gần gũi, phù hợp cho chuyến đi ngắn. Chỉ cần di chuyển vài giờ, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không gian thiên nhiên, ẩm thực địa phương và những trải nghiệm đủ mới mẻ để làm mới kỳ nghỉ, mà không phải đánh đổi bằng sự mệt mỏi vì di chuyển đường dài.

Đến Bát Tràng làm gốm, ăn cỗ truyền thống

Giá vé vào Bảo tàng gốm Bát Tràng: Vé vào cổng 60.000 đồng, vé tham quan toàn trung tâm 150.000 đồng, miễn phí cho trẻ em dưới 1,1m.

Phương tiện di chuyển: Xe máy, ôtô, xe buýt.

Đặc sản nên thử: Cỗ Bát Tràng.

Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô khoảng 15 km, thời gian di chuyển chỉ khoảng 30-40 phút, thích hợp cho chuyến đi trong ngày. Địa điểm này là làng nghề gốm lâu đời, tập trung nhiều hộ sản xuất, cửa hàng và không gian trải nghiệm phục vụ khách tham quan.

Hoạt động phổ biến tại đây gồm đi chợ gốm để xem và mua sản phẩm, tham quan Bảo tàng gốm Bát Tràng với kiến trúc nhiều khối xoắn, trưng bày theo các chủ đề về lịch sử, kỹ thuật và sản phẩm gốm qua từng giai đoạn. Ngoài ra, nhiều xưởng mở dịch vụ trải nghiệm nặn gốm, khách có thể tự tạo sản phẩm, chờ nung và nhận lại sau hoặc gửi về sau vài ngày.

Một trải nghiệm khác thường được lựa chọn là ăn cỗ Bát Tràng được mở bán tại nhà của các nghệ nhân. Mâm cỗ theo kiểu truyền thống với nhiều món đặc sắc như canh măng mực xé sợi, nem chim bồ câu, chả tôm nướng, mực khô xào su hào... Để thưởng thức, du khách nên đặt trước theo nhóm.

Trở về không gian xưa tại làng cổ Đường Lâm

Phương tiện di chuyển: Xe máy, ôtô cá nhân, xe buýt.

Đặc sản: Gà mía, kẹo dồi, tương Đường Lâm.

Cơ sở lưu trú: Duong Lam Village Homestay, Doai Homestay Duong Lam...

Giá thuê phòng: Khoảng 300.000-600.000 đồng/đêm.

Làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây, Hà Nội) cách Hà Nội khoảng 50 km, thời gian di chuyển 1-1,5 giờ. Đây là ngôi làng cổ còn giữ cấu trúc truyền thống với hệ thống nhà ở, đình làng, cổng làng và đường nội thôn.

Tham quan làng cổ Đường Lâm, du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc nhà cổ (nhà ông Hùng, bà Điển), đình Mông Phụ, đạp xe hoặc đi bộ quanh các ngõ làng, check-in cổng làng, viếng các đền thờ. Ngoài ra, du khách có thể ghé các hộ dân để tìm hiểu cách làm tương, làm kẹo dồi, chè lam, tham gia một số công đoạn thủ công nếu có hướng dẫn.

Tại đây, một số gia đình mở dịch vụ ăn uống theo mâm, phục vụ các món địa phương. Với nhóm khách đi trong ngày, có thể kết hợp trải nghiệm nấu ăn, ăn trưa tại nhà dân rồi trải nghiệm văn hóa gắn với đời sống làng truyền thống.

Săn mây tại Vườn quốc gia Ba Vì

Phương tiện di chuyển: Xe máy, ôtô cá nhân.

Đặc sản: cơm lam, gà nướng.

Cơ sở lưu trú: Meliá Ba Vi Mountain Retreat, Amour Ba Vì, Ms Taha Villas... Giá thuê phòng: Khoảng 1,2-4,5 triệu đồng/đêm.

Vườn quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, thời gian di chuyển 1-1,5 giờ bằng ôtô hoặc xe máy. Đây là khu vực phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày, đặc biệt với những người muốn tìm điểm săn mây gần Hà Nội.

Khu vực Ba Vì có độ cao thay đổi theo từng điểm, nhiệt độ thường thấp hơn trung tâm thành phố. Vào dịp 30/4, thời tiết tại đây vẫn ở mức dễ chịu vào sáng sớm và chiều tối. Với điều kiện độ ẩm cao và địa hình núi, một số ngày có thể xuất hiện mây thấp vào buổi sáng, thuận lợi cho hoạt động săn mây.

Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các homestay, resort hoặc quán cà phê nằm ở vị trí cao để thuận tiện quan sát. Ngoài ra, có thể tự di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô theo tuyến đường trong Vườn quốc gia, dừng tại các điểm cao để theo dõi thời điểm xuất hiện mây. Thời gian thường được lựa chọn là sáng sớm, khi tầm nhìn còn thoáng và mây chưa tan.

Đi thuyền giữa non nước Tràng An

Giá vé vào Tràng An: 300.000 đồng/người lớn, 150.000 đồng/ trẻ em.

Phương tiện di chuyển: Xe máy, ôtô cá nhân, xe limousine.

Đặc sản nên thử: Dê núi, cơm cháy.

Cơ sở lưu trú: Tràng An Áo Dài Homestay, Trang An Cozy House, An's Eco Garden Ninh Binh...

Mức giá: 600.000 - 1 triệu đồng/đêm.

Tràng An cách Hà Nội khoảng 100 km, thời gian di chuyển khoảng 1,5-2 giờ bằng ôtô. Khu danh thắng này nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2014.

Hoạt động trải nghiệm chính tại đây là đi thuyền theo các tuyến cố định, mỗi chuyến kéo dài khoảng 2-3 giờ, đi qua nhiều hang động và điểm dừng như đền, phủ. Du khách sẽ ngồi thuyền do người địa phương chèo, lần lượt đi qua các hang xuyên núi và khu vực núi đá vôi đặc trưng của Ninh Bình.

Hiện có nhiều tuyến tham quan khác nhau, mỗi tuyến đi qua một số hang và điểm dừng riêng, thường được giới thiệu sẵn tại bến thuyền để khách lựa chọn. Vé tham quan được bán theo lượt, đã bao gồm chi phí đò.

Tràng An thường được chọn cho lịch trình đi trong ngày từ Hà Nội. Du khách có thể kết hợp với các điểm gần đó như Hang Múa, chùa Bái Đính hoặc Tam Cốc nếu muốn đi theo lịch trình dài hơn.

Tận hưởng thời tiết mát lạnh ở Tam Đảo

Phương tiện di chuyển: Xe máy, ôtô cá nhân, xe khách.

Đặc sản nên thử: Gà đồi nướng, ngọn su su, lợn bản.

Cơ sở lưu trú: Sunset Homestay Villa Tam Đảo, Acasa Panorama Homestay, Dreamy Homestay Tam Đảo...

Mức giá: 500.000 - 1,6 triệu đồng/phòng/đêm.

Là điểm đến rất gần Hà Nội, chỉ khoảng 80 km, Tam Đảo (Phú Thọ) là lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ hạ nhiệt. Với độ cao hơn 900 m, nơi đây có khí hậu mát mẻ quanh năm, đặc biệt dễ chịu trong những ngày đầu hè.

Nơi này vẫn thường được ví là "thị trấn trong mây". Ngoài thay đổi không khí, tận hưởng tiết trời mát lạnh ngay cả giữa mùa hè, du khách còn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh mây trắng bao phủ.

Gần đây, Tam Đảo tiếp tục gây sốt với loạt quán cà phê mới có view núi và biển mây, thu hút giới trẻ đến săn ảnh. Nhịp sống chậm rãi, không khí se lạnh và những con dốc quanh co tạo nên một trải nghiệm khác biệt so với phố thị.