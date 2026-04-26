Thái Lan: Du lịch 'chữa lành' là xu hướng xa xỉ mới

Việc tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại và chăm sóc sức khỏe giúp kết nối các doanh nghiệp, củng cố nỗ lực của Thái Lan trong việc trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Du khách quốc tế đi dạo tại Bangkok, Thái Lan, tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 23/4, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tổ chức hội nghị thương mại sức khỏe và chăm sóc sức khỏe Amazing Thailand 2026 tại khu nghỉ dưỡng Mövenpick BDMS Wellness Resort (Bangkok).

Sự kiện khẳng định vị thế của Thái Lan như một quốc gia dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch sức khỏe, y tế và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Thông qua đó nhấn mạnh tiêu chí "chữa lành là xu hướng xa xỉ mới", cùng với đó ra mắt chương trình "Thái Lan xuất sắc 2026 - Chương tiếp theo của sự chữa lành toàn cầu".

Trên toàn cầu, nền kinh tế chăm sóc sức khỏe đạt khoảng 6.800 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến ​​đạt gần 7.900 tỷ USA vào cuối năm 2026.

Thái Lan là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất. Nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của đất nước đạt 42,7 tỷ USD , trong khi du lịch chăm sóc sức khỏe đạt 14 tỷ USD , tăng 36,4% so với năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu về chăm sóc sức khỏe dự phòng, sức khỏe tinh thần và trải nghiệm cá nhân hóa.

Hoạt động chăm sóc sức khỏe tại một resort tại thành phố Ayutthaya, Thái Lan, tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan, cho biết: "Sự kiện này phản ánh định hướng của Thái Lan trong việc tăng cường du lịch cao cấp thông qua chăm sóc sức khỏe. Hành vi du lịch toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi, nơi chăm sóc sức khỏe là yếu tố định hình cách sống, du lịch và đầu tư".

Theo bà, thế mạnh của Thái Lan trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe toàn diện, nguyên liệu tự nhiên và lòng hiếu khách có thể mang đến những trải nghiệm ý nghĩa, giá trị cao. Thái Lan sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành một trong những trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Sự kiện này cũng đóng vai trò nền tảng kết nối kinh doanh, liên kết 74 nhà điều hành nước ngoài với 68 doanh nghiệp Thái Lan nhằm tạo ra các cơ hội thương mại mới và mở rộng quan hệ đối tác quốc tế.

Song song đó là các chuyến tham quan, giới thiệu có chọn lọc đến các cơ sở y tế hàng đầu tại Bangkok như phòng khám BDMS Wellness, Mousai Wellness, Chivarak Wellness Clinic, Inspire IVF...

Hội nghị thương mại kéo dài một ngày dự kiến ​​tạo ra doanh thu hơn 929 triệu baht. Phía TAT đang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe lên tầm quốc tế bằng cách thu hút du khách chất lượng cao và chi tiêu lớn.

Trước và sau hội nghị, phạm vi tiếp cận của hội chợ thương mại cũng được mở rộng với chuyến đi trải nghiệm thực tế về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tại các điểm đến như Krabi, Prachuap Khiri Khan, Phra Nakhon Si Ayutthaya và Nakhon Pathom, giúp du khách quốc tế hiểu sâu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Thái Lan.