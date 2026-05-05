Cuộc chiến với khách 'sống ảo' dưới chân núi Phú Sĩ

Fujiyoshida từng kỳ vọng vào du lịch, nhưng cơn sốt săn ảnh núi Phú Sĩ đang khiến thành phố nhỏ này căng mình vì rác thải, xâm phạm nhà riêng và giao thông hỗn loạn.

Du khách tham quan thị trấn Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản vào tháng 4.

Ngay sau bình minh, ông Junichi Horiuchi (54 tuổi, thuộc nhóm tình nguyên viên địa phương) bắt đầu cuộc tuần tra tại công viên Arakurayama Sengen, điểm ngắm núi Phú Sĩ nổi tiếng ở Fujiyoshida. Ông cùng một người dẫn chương trình phát thanh và một giáo sư y khoa đi nhặt rác, đồng thời nhắc nhở những du khách rời khỏi lối đi quy định.

Với ông Horiuchi, công việc này không đơn thuần là giữ gìn vệ sinh. Năm ngoái, người đàn ông bị gãy gần 30 xương sau khi ngã xe đạp vì cố tránh một nhóm khách đang dàn hàng chụp ảnh với núi Phú Sĩ.

“Tôi muốn mọi người tôn trọng văn hóa và luật lệ của Nhật Bản”, ông nói. Với ông, đây là vấn đề sống còn.

Ông Junichi Horiuchi (ở giữa) cùng các cộng sự tuần tra, theo dõi những du khách cư xử thiếu văn minh tại một công viên ở Fujiyoshida.

Theo The New York Times, Fujiyoshida, thị trấn khoảng 46.000 dân, phía tây nam Tokyo, nằm dưới chân núi Phú Sĩ, từng mong khách quốc tế đến nhiều hơn để bù đắp sự suy giảm của ngành dệt may.

Nhưng sau khi núi Phú Sĩ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 2013, mạng xã hội biến nơi này thành điểm check-in toàn cầu, kỳ vọng đó nhanh chóng chuyển thành áp lực.

Người dân phản ánh nhiều du khách dùng sân sau làm nhà vệ sinh, tự ý vào nhà riêng, cản trở giao thông gần trường học và xả rác. Một số người cắm trại qua đêm, đi lệch khỏi đường quy định chỉ để chụp được bức ảnh bình minh hoàn hảo.

Chính quyền thành phố đã hủy lễ hội hoa anh đào nổi tiếng, vốn có lịch sử khoảng một thập kỷ, với lý do “cuộc sống yên bình của người dân đang bị đe dọa”. Thị trưởng Shigeru Horiuchi cho biết mục tiêu không phải cấm ngắm hoa, mà là giảm áp lực tại các điểm quá đông và hướng du khách đến những khu vực ít nổi tiếng hơn.

“Sự kiên nhẫn của người dân đang đi đến giới hạn”, ông nói.

Dù vậy, hàng chục nghìn người vẫn tiếp tục đổ về Fujiyoshida. Họ xếp hàng chụp ảnh tại chùa Chureito, thưởng thức mì udon Yoshida và kem dâu tây màu đỏ gợi nhớ bình minh trên núi Phú Sĩ. Với nhiều du khách, bức ảnh trên mạng xã hội gần như là mục tiêu chính của chuyến đi.

“Nếu không chụp được bức ảnh đó, chuyến đi này còn ý nghĩa gì nữa?”, Julia Morrow, du khách 26 tuổi đến từ Mỹ, nói.

Ông Coji Maeda, người đã mua một ngôi nhà có tầm nhìn ra núi Phú Sĩ vào năm 2000, nhưng mỗi ngày phải chứng kiến ​​hàng nghìn người đi bộ ngang qua nhà mình.

Sự quá tải không chỉ xảy ra tại Fujiyoshida. Ở thị trấn Fujikawaguchiko gần đó, chính quyền từng dựng một tấm chắn lớn vào năm 2024 để ngăn du khách chụp ảnh một cửa hàng tiện lợi có phông nền núi Phú Sĩ, sau khi địa điểm này gây "sốt" trên mạng.

Với cư dân địa phương, cuộc sống yên tĩnh đã bị đảo lộn. Ông Coji Maeda, chủ một công ty in lụa, mua nhà gần ga Fujiyoshida từ năm 2000 vì thích sự bình yên. Nay, mỗi ngày ông chứng kiến hàng nghìn người đi ngang qua nhà để tới công viên, thậm chí có người cắt ngang sân trước.

“Tôi thực sự có cảm giác muốn trốn thoát. Tôi muốn chuyển đi nơi khác”, ông nói.

Một số người chọn cách mềm mỏng hơn. Eido Watanabe, sư trụ trì chùa Nyorai gần công viên, cho rằng cần hướng dẫn du khách nước ngoài hiểu quy tắc địa phương thay vì chỉ trích. Theo ông, sự tử tế và nụ cười có thể giúp thông điệp được tiếp nhận.

Các chủ kinh doanh cũng cho rằng Fujiyoshida cần giữ chân du khách lâu hơn, khiến họ chi tiêu tại nhà hàng, khách sạn và cửa hàng địa phương, thay vì chỉ đến vài giờ để chụp ảnh rồi rời đi.

Với ông Horiuchi, cuộc chiến này không nhằm xua đuổi du khách, mà để bảo vệ một không gian có ý nghĩa với người Nhật. Ông thường khuyên du khách cầu nguyện tại đền Thần Đạo trong công viên trước khi lên chụp ảnh gần chùa, bởi nơi đây không chỉ là phông nền núi Phú Sĩ.

“Du khách cần thích nghi với người dân địa phương, không chỉ hành xử theo cảm xúc của mình. Tôi muốn nơi này được giữ gìn sạch sẽ cho cả thế hệ cháu chắt của tôi”, ông nói.

Cửa hàng tiện lợi view nhìn ra núi Phú Sĩ.