Cơ bắp siêu thực của Ronaldo

Hình ảnh mới của Ronaldo tại World Cup 2026 gây sốt mạng xã hội. Thể trạng đáng kinh ngạc của nam cầu thủ được duy trì nhờ lối sống khoa học nhiều năm.

Hình ảnh cơ bắp gây sốt của Ronaldo. Ảnh: @cristiano.

Mới đây, hình ảnh Cristiano Ronaldo xuất hiện trên bãi biển Palm Beach, bang Florida (Mỹ), trong thời gian tập huấn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy nền tảng thể lực đáng kinh ngạc, khiến nhiều người khó tin anh đã bước sang thập kỷ thứ ba của sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha được bố trí sử dụng một trong những trung tâm huấn luyện hiện đại nhất tại Mỹ, đặt ở Palm Beach Gardens, bang Florida. Trong quãng thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi tập, Ronaldo cùng đồng đội đã tranh thủ thư giãn trên bãi biển gần nơi đóng quân.

Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường, Ronaldo vẫn trở thành tâm điểm. Trong loạt ảnh được chia sẻ, anh xuất hiện với thân hình săn chắc, cơ bắp nổi rõ và tỷ lệ mỡ cơ thể cực thấp. Các nhóm cơ ngực, vai, bụng và đùi vẫn duy trì độ nét ấn tượng, gần như không khác biệt nhiều so với thời kỳ đỉnh cao hơn một thập kỷ trước.

Bài đăng nhanh chóng tạo nên sức hút trên mạng xã hội, thu về gần 10 triệu lượt thích cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác. Không ít bình luận cho rằng đây là thành quả của nhiều năm duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt, dinh dưỡng khoa học và lối sống kỷ luật.

Tháng 5/2025, Ronaldo tiết lộ kết quả đánh giá từ nền tảng theo dõi sức khỏe WHOOP cho thấy "tuổi sinh học" của anh chỉ khoảng 28,9 tuổi, trẻ hơn hơn 11 năm so với tuổi thực. Chỉ số này được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như chất lượng giấc ngủ, khả năng phục hồi, nhịp tim, khối cơ và mức độ vận động của cơ thể.

Dù không phải thước đo tuyệt đối, kết quả trên phần nào phản ánh điều mà người hâm mộ đã chứng kiến trong nhiều năm qua. Ronaldo vẫn duy trì nền tảng thể lực đáng nể dù đã trải qua hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp.

Theo Giorgio Barone, đầu bếp từng làm việc với Ronaldo tại Juventus, bí quyết của siêu sao người Bồ Đào Nha nằm ở sự kỷ luật gần như tuyệt đối trong từng bữa ăn và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Thực đơn của anh chủ yếu gồm thực phẩm tươi, ít qua chế biến như trứng, cá, thịt gà, rau xanh, trái cây và các loại tinh bột nguyên cám. Thay vì sử dụng các loại sốt chế biến sẵn, Ronaldo ưu tiên dầu olive, chanh và gia vị đơn giản để giữ bữa ăn lành mạnh nhất có thể.

Đáng chú ý, anh chia khẩu phần thành 6 bữa nhỏ mỗi ngày, cách nhau khoảng 3-4 giờ nhằm duy trì năng lượng ổn định và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Đường, nước ngọt, đồ ăn nhanh hay thực phẩm đông lạnh gần như không xuất hiện trong chế độ ăn của anh.

Ronaldo nổi tiếng với chế độ ăn uống, luyện tập nghiêm khắc. Ảnh: Reuters.

Nếu chế độ ăn uống là nền tảng, thì tập luyện là yếu tố giúp Ronaldo duy trì lợi thế trước thời gian, theo Reuters. Trong nhiều năm qua, anh theo đuổi chương trình vận động cường độ cao nhưng được thiết kế khoa học, kết hợp giữa chạy bộ, chèo thuyền, chạy trên máy, tập tạ và các bài tập chức năng. Thay vì chỉ tập trung vào cơ bắp, giáo án của Ronaldo hướng đến việc duy trì toàn diện sức mạnh, sức bền, khả năng vận động và phòng ngừa chấn thương.

Bên cạnh đó, Ronaldo nhiều lần nhấn mạnh rằng nghỉ ngơi và phục hồi quan trọng không kém việc tập luyện. Anh thường ăn tối sớm để hỗ trợ giấc ngủ và áp dụng phương pháp ngủ đa pha, chia thời gian nghỉ thành nhiều giấc ngắn thay vì ngủ liên tục 8 tiếng như thông thường.

Theo các chuyên gia thể thao từ ESPN, The Athletic, điều này có thể giúp cơ thể phục hồi tốt hơn trong giai đoạn phải vận động cường độ cao. Song song với đó là các phương pháp hỗ trợ hồi phục như ngâm nước lạnh, massage cơ bắp và kiểm soát tải vận động chặt chẽ.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 Cristiano Ronaldo góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở tuổi 41, anh vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần của tuyển Bồ Đào Nha và là nguồn cảm hứng cho các đồng đội cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu hành trình tại giải đấu bằng cuộc đối đầu với CHDC Congo trên sân NRG Stadium ở Houston (Mỹ).