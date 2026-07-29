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Sức khỏe

Khu châm cứu, bấm huyệt ở TP.HCM đông kín từ sáng sớm

  • Thứ tư, 29/7/2026 06:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mỗi ngày, khu xoa bóp bấm huyệt của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM đón hàng trăm lượt người đến điều trị đau nhức, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Bên trong khu xoa bóp bấm huyệt luôn đông kín người ở TP.HCM Mỗi ngày, khu xoa bóp bấm huyệt của Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM đón hàng trăm lượt người đến điều trị đau nhức, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.
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Y học cổ truyền, đặc biệt là các phương pháp không dùng thuốc như xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu đang là lựa chọn của không ít người dân TP.HCM khi khám, điều trị bệnh, đặc biệt các tình trạng liên quan cơ xương khớp.

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Ghi nhận của Tri Thức - Znews, ngay từ đầu giờ sáng, khu vực chờ tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM đã đông người bệnh. Hàng chục người ngồi đợi đến lượt thực hiện xoa bóp bấm huyệt theo lịch hẹn hoặc chỉ định của bác sĩ.

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Người đến điều trị thuộc nhiều độ tuổi, từ người trẻ làm việc văn phòng đến người cao tuổi mắc bệnh lý cơ xương khớp. Các vấn đề thường gặp gồm đau vai gáy, đau lưng, thoái hóa cột sống, mất ngủ và căng thẳng kéo dài.
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Trước khi đến bệnh viện, chị Phương Uyên (25 tuổi, TP.HCM) thường xuyên bị đau và nặng trĩu ở hai vai, gây khó chịu trong sinh hoạt. Sau buổi trị liệu đầu tiên, chị đã cảm nhận rõ các khối cơ được thả lỏng, cơ thể nhẹ nhàng hơn hẳn và các cử động trở nên linh hoạt hơn.

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Các phòng điều trị tại bệnh viện không gian khá nhỏ nhưng được bố trí riêng tư, yên tĩnh, đảm bảo điều kiện cho kỹ thuật viên thực hiện các thao tác tỉ mỉ, đúng kỹ thuật.

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Tùy theo chỉ định của bác sĩ, mỗi người bệnh sẽ được kỹ thuật viên thực hiện các thao tác xoa bóp, day, bấm huyệt khác nhau, tác động vào từng nhóm cơ và huyệt đạo cụ thể để hỗ trợ giảm đau, thư giãn và phục hồi chức năng.
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Ngoài xoa bóp, bấm huyệt, tùy vào tình trạng của từng người bệnh, kỹ thuật viên có thể kết hợp thêm một số phương pháp khác như cứu ngải (dùng nhiệt từ ngải cứu tác động lên huyệt đạo), chườm dược liệu (đắp túi thảo dược đã hâm nóng lên vùng đau) hoặc xông dược liệu (dùng hơi thuốc để làm ấm và thư giãn cơ thể). Việc lựa chọn phương pháp phối hợp thường dựa trên chỉ định của bác sĩ sau khi thăm khám.

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Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM, xoa bóp bấm huyệt không chỉ là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh mà còn góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa bệnh tật. Đây là kỹ thuật tác động lên các huyệt đạo trên cơ thể, đã được ứng dụng từ hàng nghìn năm trước và đến nay vẫn tiếp tục được kế thừa, phát triển, kết hợp với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe.

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Bệnh viện bố trí riêng khu vực chờ cho người bệnh với trà thảo mộc và âm nhạc thư giãn. Hiện dịch vụ xoa bóp bấm huyệt tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM có giá 150.000 đồng cho mỗi lượt trị liệu khoảng 20 phút. Dù đây là phương pháp thư giãn phổ biến, các bác sĩ vẫn lưu ý người dân nên thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chỉ định đúng và đảm bảo an toàn.

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Hành lang dẫn vào khu trị liệu được thiết kế thông thoáng với nhiều cây xanh và khu vực nghỉ chân. Vào các khung giờ cao điểm, khu vực này luôn ghi nhận lượng lớn người bệnh qua lại chờ đến lượt.
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Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM (Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa) là cơ sở chuyên khoa y học cổ truyền hàng đầu phía nam. Mỗi ngày, khu xoa bóp bấm huyệt tại đây tiếp nhận hàng trăm lượt khách. Nhằm đẩy mạnh du lịch y tế, bệnh viện đang phát triển các dịch vụ châm cứu, bấm huyệt, dưỡng sinh theo hướng kết hợp điều trị và chăm sóc sức khỏe trải nghiệm cho người dân lẫn du khách.

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Hoài Bảo - Nguyễn Thuận

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