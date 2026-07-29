Khu châm cứu, bấm huyệt ở TP.HCM đông kín từ sáng sớm

Ngoài xoa bóp, bấm huyệt, tùy vào tình trạng của từng người bệnh, kỹ thuật viên có thể kết hợp thêm một số phương pháp khác như cứu ngải (dùng nhiệt từ ngải cứu tác động lên huyệt đạo), chườm dược liệu (đắp túi thảo dược đã hâm nóng lên vùng đau) hoặc xông dược liệu (dùng hơi thuốc để làm ấm và thư giãn cơ thể). Việc lựa chọn phương pháp phối hợp thường dựa trên chỉ định của bác sĩ sau khi thăm khám.