Bí quyết ăn chay đủ chất, tốt cho sức khỏe

Ăn chay chỉ thực sự tốt cho sức khỏe khi được xây dựng khoa học. Chế độ ăn đa dạng, cân bằng dưỡng chất và bổ sung đầy đủ vi chất thiết yếu hạn chế thiếu chất và phát huy lợi ích.

Ăn chay ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ những lợi ích đối với sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất và giảm nguy cơ thiếu chất, chế độ ăn chay cần được xây dựng khoa học, cân bằng các nhóm thực phẩm và bổ sung đầy đủ protein, sắt, canxi cùng vitamin B12.

Lựa chọn thực phẩm

Để đảm bảo đủ dinh dưỡng, người ăn chay nên đa dạng thực phẩm, kết hợp nguồn protein từ các loại đậu, đậu phụ, hạt dinh dưỡng; chất béo tốt từ bơ, dầu ô liu, hạnh nhân; tinh bột từ ngũ cốc, khoai và rau củ; cùng nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin, khoáng chất. Đồng thời, nên hạn chế thực phẩm chay chế biến sẵn vì thường chứa nhiều đường, muối và phụ gia.

Cân bằng dinh dưỡng trong ăn chay

Một chế độ ăn chay khoa học cần đảm bảo đầy đủ bốn nhóm dưỡng chất thiết yếu gồm protein, tinh bột, chất béo cùng vitamin và khoáng chất.

Một chế độ ăn chay được xây dựng hợp lý mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Protein

Protein là thành phần quan trọng giúp xây dựng, duy trì và phục hồi các mô trong cơ thể. Nguồn protein thực vật khá phong phú, có thể kể đến các loại đậu, hạt dinh dưỡng, hạt diêm mạch, đậu phụ và nhiều loại rau xanh như bông cải xanh, cải xoăn.

Chất béo

Chất béo không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K.

Nguồn chất béo lành mạnh có nhiều trong hạnh nhân, hạt chia, hạt điều, dầu ô liu, dầu hạt lanh và dầu đậu nành. So với protein và carbohydrate, mỗi gram chất béo cung cấp lượng năng lượng cao hơn, đồng thời góp phần tăng khả năng hấp thu một số khoáng chất như canxi, magie và kẽm. Tuy nhiên, cần ưu tiên chất béo không bão hòa từ thực vật và hạn chế chất béo bão hòa có trong thịt đỏ, bơ hoặc phô mai để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Carbohydrate

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính giúp cơ thể duy trì các hoạt động hàng ngày. Các thực phẩm như lúa mì, lúa mạch, khoai tây, ngô, trái cây và rau củ đều là nguồn carbohydrate tốt trong chế độ ăn chay.

Vitamin và khoáng chất

Vitamin và khoáng chất góp phần duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan trong cơ thể. Nhóm dưỡng chất này có nhiều trong các loại rau xanh, cà chua, cà rốt, bí đỏ, bí ngô, cam, quýt, nho, dâu tây, đào, mận và nhiều loại trái cây, rau củ khác.

Để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, người ăn chay nên xây dựng thực đơn đa dạng, kết hợp nhiều loại rau củ, trái cây, các loại đậu, hạt và sản phẩm từ đậu nành, đồng thời bảo đảm mỗi bữa ăn đều có đủ bốn nhóm chất thiết yếu.

Bổ sung đầy đủ protein, canxi, sắt và vitamin B12

Người ăn chay cần chú ý bổ sung các dưỡng chất dễ thiếu như protein, canxi, sắt và vitamin B12. Canxi và sắt có nhiều trong rau lá xanh và các loại hạt, trong khi vitamin B12 hầu như không có trong thực phẩm thực vật, nên người ăn chay trường có thể cần bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Lợi ích của việc ăn chay đúng cách

Một chế độ ăn chay được xây dựng hợp lý mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường và một số loại ung thư, chế độ ăn này còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và ổn định đường huyết.

Tuy nhiên, để nhận được những lợi ích trên, người ăn chay cần xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối và bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, tránh tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng do lựa chọn thực phẩm chưa hợp lý.