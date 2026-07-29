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Y bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa ép tim cứu người

Y bác sĩ vừa đẩy băng ca vừa ép tim cứu người

15:49 15/8/2025 15:49 15/8/2025 Sức khỏe 2.5K

Khi đang làm việc, 2 công nhân không may bị điện giật dẫn đến ngưng tim, ngưng thở. Các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cấp cứu và đã cứu sống bệnh nhân một cách kỳ diệu.

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