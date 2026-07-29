Người đàn ông Ấn Độ đột ngột ngất xỉu và ngừng tim khi đang ăn tại một nhà hàng. Lúc này, nữ điều dưỡng làm việc tại khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, kịp thời cấp cứu cho ông.