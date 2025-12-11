Lợi ích khi kết hợp nghệ và mật ong
Hỗn hợp mật ong và nghệ hoạt động như một chất chống viêm, giảm đau tự nhiên, giúp ngăn ngừa các mầm bệnh có hại.
Em bé 4 tháng tuổi mắt chăm chú vào camera, miệng "ngân nga" như đang tập hát khiến dân mạng mê mẩn.
Chế độ ăn uống nhiều chất béo chuyển hóa, ngồi quá lâu và hút thuốc lá thụ động là những thói quen gây hại cho sức khỏe tim mạch.
Giấc ngủ rất quan trọng với sức khỏe và cơ thể của trẻ. Tuy nhiên, ở mỗi độ tuổi, trẻ sẽ có khoảng thời gian ngủ lý tưởng khác nhau.
Phụ nữ ở độ tuổi 20-29 có chất lượng trứng tốt và khả năng mang thai cao hơn.
Collagen là một trong những protein quan trọng nhất của cơ thể, giúp da trở nên căng, đàn hồi và săn chắc.
Hắt hơi liên tục, giật mình hoặc có hình dáng đầu khác biệt là những dấu hiệu tưởng kỳ lạ nhưng bình thường ở trẻ sơ sinh.
Cha mẹ nên rèn kỹ năng viết tay cho trẻ. Điều này giúp các bé thông minh, sáng tạo và ghi nhớ lâu hơn.
Thay đổi thân nhiệt, căng tức ngực và tăng ham muốn tình dục là những dấu hiệu của phụ nữ trong thời kỳ rụng trứng.
Sau khi trứng và tinh trùng kết hợp thành công, quá trình phát triển của thai nhi bắt đầu.
Chuyên gia tư vấn cho con bú Carrie Pawlowski của Đại học Y Michigan (Mỹ) chia sẻ hai cách cho con bú phổ biến, thích hợp với người mẹ sinh mổ hoặc sinh thường.