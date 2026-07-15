Cận cảnh trực thăng cấp cứu hạ cánh trên nóc bệnh viện ở TP.HCM
Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân từ đảo Sơn Ca, Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.
Một sản phụ mang thai 37 tuần 4 ngày đã sinh con ngay trên taxi khi đang đến bệnh viện. Nhờ được CSGT hỗ trợ mở đường và đưa vào cơ sở y tế gần nhất, cả mẹ và bé đều an toàn.
Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 phối hợp Binh đoàn 18 đã đưa bệnh nhân từ đảo Sơn Ca, Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) về đất liền để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.
Chị M.T.N.L. (24 tuổi, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé ngay trên ô tô khi đang được người nhà đưa tới bệnh viện.
Sau hơn một thập kỷ xây dựng với tổng vốn đầu tư 4.990 tỷ đồng, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đón bệnh nhân từ ngày 26/6 với quy mô 1.000 giường bệnh.
Đoạn clip ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM liên tục nhắc người dân cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Người nhà của một nữ du khách bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, tình trạng sức khoẻ nguy kịch đã thuê trực thăng đưa bệnh nhân vào TP.HCM cấp cứu.
Tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn, anh Mai Thanh Chiến (TP.HCM) vẫn muốn viết tiếp chương cuối cuộc đời bằng tâm nguyện hiến xác cho y học khi nằm xuống.
Trong giây phút tiễn biệt chồng, vợ của anh B.X.T. (39 tuổi, ở Phú Thọ) không kìm được nước mắt. Chị và mẹ chồng ôm hôn người thân yêu của mình trước khi rời xa mãi mãi.
Bé trai 2 tuổi đã có thể ăn uống bình thường, đỡ khóc. Trước đó, trẻ nhập viện với thương tích nặng, dập lách, gan, đứt tụy, tổn thương thận và nhiều dấu vết xây xước khắp cơ thể.
3 bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được hồi sinh sự sống nhờ tạng hiến của nữ du khách 19 tuổi người Anh.
Trong giây phút tiễn biệt con, bố mẹ của cô gái O.S.W (19 tuổi, người Anh) không kìm được nước mắt. Bố mẹ ôm hôn đứa con lần cuối trước khi phải rời xa mãi mãi.